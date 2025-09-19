به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عبداللهیان ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلی مدرسه قلعه بابیان اینکه دفاع وقتی موفقیت آمیز است که انسجام درونی اتفاق بیفتد، ابراز داشت: هدف دشمن از تهاجم تصاحب زمین نیست بلکه مبارزه با دین و معنویات است.

وی با بیان اینکه هدف دشمن از هدف قراردادن مراکز معنوی محو اتحاد و انسجام شما در مساجد است، افزود: اگر یک عده‌ای سد راه دشمن نمی‌شدند مراکز معنویت در دنیا از بین می‌رفت هر کس در جبهه مقابل دشمن بایستد خداوند از او پشتیبانی می‌کند.

استاد خارج فقه حوزه‌های علمیه شاهرود با بیان اینکه دشمن می‌خواهد رابطه شما را با امام عادل را قطع کند، ابراز داشت: اگر این مراکز معنوی هدف قرار داده شوند فقها به فراموشی سپرده خواهند شد.

عبداللهیان تصریح کرد: دشمن می‌خواهد مردم را نسبت به سرنوشت کشور دچار غفلت و بی خبری کند. اگر این اتفاق رخ دهد دفاع امر عقلانی است.

وی با تاکید بر اینکه تسلیم مقابل دشمن فساد و هرج و مرج به بار خواهد آورد، افزود: لذا نباید برابر استکبار مدام دم از مذاکره زد.

امام جمعه موقت شاهرود با فضلیت ترین جهاد و بهترین شیوه بندگی دفاع است، ابراز داشت: در میانه دفاع مقدس قرار داریم شکل عوض شده اما شیوه همان است.

عبداللهیان تصریح کرد: دشمن می‌خواهد عقاید، اخلاق، رفتار و اراده مردم جوانان و رویات ذهنی جوانان را از طریق فضای مجازی تغییر دهند لذا همه باید در هر کجا که هستند، دفاع را انجام دهند.

وی افزود: در حمله اسرائیل به قطر همه کشورها مقابل صهیونیست‌ها وحدت موضع پیدا کردند و از بن دندان مزه مقاومت را چشیدند اگر مبانی جمهوری اسلامی را شنیده بودند به این مرحله هرگز نمی‌رسیدند.