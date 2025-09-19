فضای مدارس تنگستان برای مجاهدت علمی و شکوفایی استعدادها آماده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده در خطبه‌های نماز جمعه اهرم با اشاره به قرار گرفتن در آستانه بازگشایی مدارس اظهار کرد: یکی از مهمترین بخش‌های حاکمیت اسلامی خارج کردن مردم از ظلمت جهل به روشنایی علم است.

وی ادامه داد: دشمن نمی‌خواهد نظام آموزش و پرورش ما در مسیر صحیح حرکت کند و با سند ۲۰۳۰ در کل دنیا به دنبال ضعیف کردن نظام تعلیم و تربیت است تا بتواند برگرده مردم دنیا سواری بگیرد و اموال آنها را چپاول کند.

امام جمعه اهرم افزود: به همین دلیل لازم است ما جوانانی تربیت کنیم که دشمن شناس باشند از نفس اماره تا شیطان و استکبار امروز - باید جوانانی تربیت کنیم که در مواجه با فرهنگ جامعه جهانی دچار آسیب‌های کمتری شوند.

وی اضافه کرد: باید جوانانی تربیت کنیم که ایمان و تعهد آنها به خدا پرستی و نفی طاغوت سر لوحه کارشان باشد باید جوانانی تربیت کنیم که این استعدادهای خدا دادی که در اختیار معلمان است شکوفا شود و بتوانند در آینده مشکلات جامعه را حل کنند نه اینکه یک نسل و چند نسل درس خوانده بدون مهارت و توانایی خاص، خود مشکل جامعه شوند.

پهلوزاده تصریح کرد: به همین خاطر لازم است مجموعه آموزش و پرورش غیر از تعلیم و تربیت دغدغه دیگری نداشته باشد و با پشتیبانی دولت و انجمن اولیا و مربیان در امر آموزش و پرورش کار را جلو ببرند.

وی خاطر نشان کرد: باید فضای مدرسه یک فضای مجاهدت علمی و اخلاقی و استعداد یابی و شکوفایی استعدادها، باشد. لازم است مجموعه آموزش و بردش دغدغه ارتقاء علمی و اخلاقی شهرستان را داشته باشد.

امام جمعه اهرم یادآورشد: انجمن اولیاء و مربیان نسبت به کمک به مدرسه نقش بسیار مهمی دارد و باید فعال‌تر از گذشته عمل بکند. از زحمات مجموعه اداری و مدیریتی و همچنین از فرهنگیان و مربیان و دبیران اعلام آموزش و پرورش شهرستان در مدیریت این امور تقدیر تشکر می‌کنم و همین جا لازم می دانم از موفقت‌های دانش آموزان شهرستان در قبولی و ارتقای مدرج عمر تقدیر تشکر کنیم.

وی اضافه کرد: ۳۱ شهریور سالروز حمله رژیم بعث شیطانی به کشور عزیز ما و پشتیبانی همه کشورهاصدها هزار شهید و جانباز و مجروح و خسارتهای مادی و معنوی دیگری به کشور ما تحمیل کردند.

پهلو زاده افزود: جنگ جهانی سوم با شروع انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی شروع شده است و قطعاً با فروپاشی یکی از طرف‌ها که یک طرف انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت و طرف دیگر جبهه استکبار به رهبری آمریکا) تا یکی از این دو طرف فرو نپاشد و تسلیم نشود جنگ خاتمه پیدا نخواهد کرد و آنچه مسلمین در ۵۰ سال اخیر درس عبرت گرفته اند؛ تسلیم نشدن در برابر مستکران است.

وی ادامه داد: دفاع مقدس دفاع از حرم جمهوری اسلامی بود. این دفاع مقدس با ثبت خاطراتش با راهیان نورش با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید به نوجوان امروز برسد و بیش از ۷۰ مورد تحسین و تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب‌ها ی خاطرات دفاع مقدس نشان از توجه ویژه ایشان به حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس دارد و اگر نوجوانان ما از این گنج جنگ بی بهره بما نندو جامعه ما تفاوتی با جوامع دیگر نخواهد داشت.

امام جمعه اهرم افزود: لذا آماده کردن همه قدرتها وقوت ها برای دفاع از این انقلاب جهانی لازم و واجب است و تصفیف این جریان قطعاً حرام و گناهی نابخشودنی است. لازم است هفته دفاع مقدس برای دانش آموزان به نحو احسن الگوسازی شود.

وی از خدمات مخلصانه، صادقانه و بی وقفه فرمانده سابق سپاه تنگستان تشکرو قدردانی نمود و برای فرمانده جدید آرزوی موفقیت نمود.