حضور دانش آموزان در راهیان نور راه مقابله با جنگ شناختی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام حبیب پهلو زاده عصر سه شنبه در مراسم اعزام ۲۰۰ دانش آموزان متوسطه دوم تنگستان به مناطق جنگی جنوب کشور عنوان کرد: اعزام کاروان راهیان نور با حضور قشر دانش‌آموز، فرصت بسیار ارزشمندی است تا آن‌ها با رشادت‌های رزمندگان در جریان هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند.

امام جمعه اهرم افزود: حضور دانش آموزان در این مراسم معنوی و تربیتی یکی از راه‌های مقابله با جنگ شناختی است.

وی ادامه داد: جوانان و نوجوانان ایران اسلامی با شور و اشتیاق در برنامه معنوی راه هیان نور نور حضور پیدا می‌کنند.

پهلو زاده تصریح کرد: آموزش و پرورش و مجموعه سپاه، فرمانداری و شورا و شهرداری با پشتیبانی خوبی که از اعزام راهیان نور به مناطق جنگی جنوب و غرب کشور دارند بهترین برنامه‌ها برای معنویت بخشی به نوجوانان است.

امام جمعه اهرم یاد آور شد: یکی از اهداف جنگ نرم دشمنان، انقلاب و باورهای دینی وایمانی جوانان بوده و برگزاری این اردوها در تحکیم اعتقادات جوانان بسیار تأثیرگذار است.