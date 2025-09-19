حل مشکلات جوانان و توجه به آموزش و پرورش وظیفه جدی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهواز با تبریک هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس چه در هشت سال و چه در ۱۲ روز، آبروی بزرگی برای ملت ایران و انقلاب اسلامی به همراه داشت.

وی با بیان اینکه مجاهدت‌های رزمندگان موجب صدور فرهنگ انقلاب و تقویت هویت اسلامی در جهان شد، افزود: امروز مقاومت و صبر انقلابی، درس همیشگی برای جوانان جهان است.

خطیب نماز جمعه اهواز با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: آموزش و پرورش مرکز ثقل تحولات کشور است و هر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه، سرمایه‌گذاری برای آینده ایران محسوب می‌شود.

وی خطاب به فرهنگیان افزود: باید دانش‌آموزان را به گونه‌ای تربیت کرد که آینده ایران اسلامی بدون خدشه ساخته شود.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به حضور ایران در سازمان همکاری اسلامی (OIC)، سازمان همکاری اقتصادی (ECO)، بریکس (BRICS) و سازمان همکاری شانگهای (SCO) گفت: این عضویت‌ها بستر مناسبی برای اقتدار ایران اسلامی فراهم کرده است.

حجت‌الاسلام موسوی‌فرد تأکید کرد: مردم باید به راحتی بتوانند مسئولان را ملاقات کرده و مشکلات خود را مطرح کنند.

او همچنین بر پیگیری مطالبات مردم در حوزه‌های بهداشت و درمان، محیط زیست، آموزش و نیز نظارت بر اصناف و کافه‌ها تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به اقدام ورزشکار خوزستانی که نام شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را بر فراز قله هیمالیا برافراشت و نیز تعظیم یکی دیگر از ورزشکاران کشورمان مقابل پرچم ایران در یک رقابت بین‌المللی گفت: این حرکات از هزاران مدال طلا ارزشمندتر و حماسه‌ای ماندگار برای ایران اسلامی است.