ثمره خون شهدا، دست دشمنان را از کشور ایران قطع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی غفوری، در خطبه‌های نمازجمعه شهر ماهان با گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس گفت: طبق بیانات رهبر معظم انقلاب، ضعف مدیریتی داخلی، ترس قدرت‌های استکباری از انقلاب اسلامی و جاه‌طلبی صدام سه عامل اصلی آغاز جنگ تحمیلی بود.

وی با اشاره به پیامدهای نادانی دشمنان افزود: ثمره خون شهدا و هشت سال دفاع مقدس، دست دشمنان را از کشور قطع کرد.

امام جمعه ماهان ادامه داد: امروز نیز اگر آمریکا، اسرائیل و هم‌پیمانانشان اشتباه گذشته را تکرار کنند، نابودی رژیم صهیونیستی کمتر از ۱۲ روز رقم خواهد خورد.

حجت‌الاسلام غفوری، با تقدیر از ورزشکارانی که در آستانه هفته دفاع مقدس به پرچم ایران و شهدا احترام نظامی گذاشتند اظهار داشت: این حماسه‌های مردمی و ورزشی، زیربنای تمدن نوین اسلامی هستند که در حال شکل‌گیری است.

وی همچنین با اشاره به بازگشایی مدارس در اول مهر، از تلاش‌های ریاست آموزش و پرورش در کشف استعدادهای دانش‌آموزان تقدیر کرد و گفت: ماهان معدن استعدادهای علمی است و باید در مسیر علم و دانش بدرخشد.

حجت‌الاسلام غفوری، همچنین به مطالبات مردمی پرداخت و خواستار ارتقای بخش ماهان به شهرستان شد.

وی افزود: ماهان با فضای روح‌افزای خود، نباید به شهر صنعتی تبدیل شود و توسعه صنعت گردشگری و حفظ محیط زیست، مطالبه جدی مردم است که به نفع کل استان کرمان خواهد بود.