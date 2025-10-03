امام جمعه ماهان: «ایران قوی» فقط به قدرت نظامی یا اقتصادی محدود نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی غفوری، در خطبه های نماز جمعه شهر ماهان با نقل قول رهبر معظم انقلاب گفت: ملت ایران قوی و در حال پیشرفت بوده و قادر به رفع عیوب خود و ایجاد تحول است.
وی،افزود: «ایران قوی» فقط به قدرت نظامی یا اقتصادی محدود نیست، بلکه ترکیبی از امنیت، اقتصاد، فرهنگ، علم، سیاست، عدالت اجتماعی و انسجام ملی را در بر میگیرد.
امام جمعه ماهان با اشاره به سالها تجربه تحریمها، تهدیدها و فشارهای گوناگون گفت: دشمنان با پارهکردن برجام، راهاندازی فشارها و فعالسازی ساز و کارهایی مانند «مکانیزم ماشه» تلاش کردهاند ایران را خسته کنند، اما تجربه تاریخی نشان داده که ملت ایران از پس این چالشها برآمده و از شرایط سخت فرصت ساخته است.
غفوری، با بیان اینکه امروز فرهنگ و مردم، هدف اصلی فشار و تهاجم دشمنان است تاکید کرد: تضعیف روح فرهنگ ایرانی و اسلامی و کاهش انسجام مردمی خواست دشمن است؛ اما ملت ایران با همدلی و مقاومت میتواند در برابر این فشارها بایستد.
وی همچنین از حرکتهای مردمی برای جلب توجه جهان به وضعیت غزه و فشار روانی بر رژیم اسرائیل به عنوان نمونهای از «کاروان بیداری جهان» نام برد و آن را اقدامی موثر در انزوا و تحت فشار قرار دادن اسرائیل توصیف کرد.
امام جمعه ماهان همچنین به افزایش هزینههای مراسم تشییع و دفن اشاره کرد و از مردم خواست سنتهای شرعی سادهزیستی را رعایت کنند.
وی گفت: مردم برگزاری ضیافتهای مفصل و مراسم غیرضروری را کاهش دهند، تشییعها را عصرها برگزار کنند، پذیرایی ناهار را متوقف کنند، قربانی جلوی جنازه را حذف نمایند و تعداد مراسم را کاهش دهند تا بار مالی بر خانوادهها سبکتر شود.
