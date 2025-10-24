به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین علی غفوری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر ماهان گفت: رژیم صهیونیستی پس از دو سال جنایت و حمله بی‌رحمانه به مردم غزه، نتوانست به هدف خود یعنی نابودی حماس دست یابد و امروز سخن از خلع سلاح به جای نابودی کامل حماس می‌گوید که این یعنی فرعون در حال غرق شدن است.

غفوری، با اشاره به سیاست «دستاوردسازی دروغین» دشمن تصریح کرد: چون نتوانستند مقاومت را نابود کنند، امروز آزادی اسرا را به عنوان هدف خود اعلام می‌کنند که رسانه‌های آزاد باید چهره واقعی این قدرت‌های پوشالی را آشکار کنند.

وی گفت: انتظار برای وقوع جنگ، سمی مهلک برای جامعه است و باید در دوران پسا جنگ دو اصل اساسی، حفظ آمادگی و هوشیاری نیروهای نظامی و تداوم آرامش و زندگی عادی در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه ماهان با گرامیداشت سالروز حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) در چهارم آبان، این واقعه را نشانه مظلومیت اهل‌بیت (ع) و وفاداری ملت ایران دانست و افزود: دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای باید این حادثه را همچون عاشورا زنده نگه دارند، چرا که دشمنان با پرچم‌های دروغین داعش و القاعده در پی تفرقه و ناامنی ملت‌ها هستند، اما ملت ایران بیدارتر و متحدتر شد.

غفوری، از پخش سریال تلویزیونی «پسران هور» که ارزش‌های دفاع مقدس را به خوبی به نسل جوان منتقل کرده، قدردانی کرد و یاد امام جمعه شهید کازرون، حجت‌الاسلام صباحی، را گرامی داشت.