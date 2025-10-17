غفوری: ملت و دولت با کمک یکدیگر راه قوی ساختن ایران را دنبال کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی غفوری، در خطبه‌های نماز جمعه شهر ماهان با اشاره به پیشرفت‌های مادی غرب و جذابیتی که برای برخی جوامع ایجاد کرده است، اظهار داشت: غربی‌ها نردبان‌هایی از پیشرفت‌های مادی در مقابل بشریت قرار داده‌اند تا جایی که برخی سعادت خود را در سفر و افتخار به غرب می‌دانند؛ اما نمی‌دانند که در آخرین پله این نردبان، سقوط انسانیت، نابودی خانواده، ارزش‌ها و هویت فردی قرار دارد.

وی افزود: اگر جوامع بشری عینک واقع بینی بر چشم بگذارند، جنایت‌های غرب، از جمله کودک‌کشی و کشتار زنان بی‌گناه را مشاهده خواهند کرد.

وی با اشاره به اجلاس شرم الشیخ و توهین‌های زشتی که رئیس‌جمهور وقت آمریکا به سران کشورهای شرکت کننده روا داشت گفت: عدم شرکت رئیس جمهور ایران در این اجلاس نشانه غیرت ایرانی و اسلامی است که از ثبت این توهین‌ها در پرونده کشور جلوگیری کرد.

حجت‌الاسلام غفوری، با گرامیداشت ۲۵ مهرماه، روز جهانی ریشه‌کنی فقر، تأکید کرد: مستکبرین جهانی منافع خود را در فقر ملت‌ها می‌بینند و اجازه ریشه‌کنی فقر را نمی‌دهند وکشورهایی نظیر ایران و جبهه مقاومت با برملا کردن قتل و کشتار مردم غزه، توانستند چهره واقعی مدعیان حقوق بشر را تا حدی آشکار سازند.

امام جمعه ماهان راه حل اصلی را قوی شدن کشور و بی‌نیاز ساختن آن از هرگونه وابستگی دانست و با اشاره به تلاش دولت برای ارتقا سطح اقتصادی از طریق برقراری ارتباط با همسایگان، تصریح کرد: ملت و دولت باید در زمانه جنگ اقتصادی با کمک یکدیگر راه قوی ساختن ایران را دنبال کنند.

غفوری، همچنین با تبریک روز تربیت بدنی، هدف از ورزش را در راستای هدف خلقت انسان یعنی «خدمت به دیگران و کشور» دانست و اظهار داشت: ورزیدگی بدن شرط لازمی برای انجام تکالیف الهی است و تقویت اراده در گرو بدن سالم است که باید به آن پرداخته شود.