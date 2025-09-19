خانواده سنگر نخست امنیت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسین‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت این هفته خاش با استناد به آموزه‌های قرآن و سنت، بنیان خانواده را چهار رکن اساسی پدر، مادر، فرزندان و خویشاوندان معرفی کرد و گفت: آرامش و آسایش پایدار زمانی تحقق می‌یابد که این زنجیره در مسیر خیر، تربیت اسلامی و اخلاقی قرار گیرد و اگر والدین برای تربیت فرزندان از هزینه‌های حلال و شیوه‌های درست بهره بگیرند، جامعه سرشار از امنیت، محبت و معنویت خواهد شد.

امام جمعه اهل سنت خاش هشدار داد: غفلت از تربیت فرزند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به بنیان جامعه است و بهترین صدقه جاریه و کار خیر، سرمایه‌گذاری فکری و تربیتی برای فرزندان است؛ اقدامی که حتی از ساخت مسجد یا وقف مالی اثرگذارتر است.

وی ورود مواد مخدر و دوستی‌های ناسالم را تهدیدی مرموز برای خانواده‌ها دانست و خواستار کنترل دقیق روابط و فعالیت‌های فرزندان شد.

مولوی حسین زهی بیان کرد: والدین باید رفت‌وآمد، دوستان، خواب و خوراک و استفاده فرزندان از فضای مجازی و تلفن همراه را با دقت زیر نظر داشته باشند تا از گرایش به قلیان‌سراها، اعتیاد و فضاهای آسیب‌زا پیشگیری شود.

وی بر ضرورت مسجدمحوری و تربیت دینی تأکید کرد و آموزش هم‌زمان علوم دینی و دنیوی را لازمه پرورش نسلی بااخلاق، دین‌مدار و کارآمد» دانست.

امام جمعه اهل سنت خاش یادآور شد: علاوه بر والدین، آموزش‌وپرورش، دستگاه‌های اجرایی و مدیران محلی نیز در قبال تربیت نسل آینده مسئول‌اند و خوشبختانه در استان سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های برجسته‌ای برای خدمات آموزشی و فرهنگی وجود دارد.

ایشان در پایان تصریح کرد: ساختن جامعه‌ای سالم از درون خانواده آغاز می‌شود؛ اگر والدین با ایمان، محبت و هزینه‌های حلال به تربیت فرزندان بپردازند، ثمره آن نسل‌های صالحی خواهد بود که آرامش و امنیت را برای همه به ارمغان می‌آورند.