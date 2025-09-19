ایران؛ قدرتی نوظهور در معادلات جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مختار سابکی در خطبههای نماز جمعه این هفته سراوان بیان کرد: دفاع مقدس تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مکتبی است که روحیه ایثار، ازخودگذشتگی و ایمان به خدا را به نسلهای آینده منتقل میکند.
امام جمعه موقت سراوان گفت: در طول هشت سال جنگ تحمیلی، ملت ایران با دستهای خالی اما با قلبهایی پر از ایمان توانست در برابر تجاوز دشمنان بایستد و از کیان کشور و ارزشهای اسلامی دفاع کند. این ایستادگی به جهانیان نشان داد که ملت ایران هرگز در برابر زورگوییها و زیادهخواهیهای قدرتهای استکباری سر خم نخواهد کرد.
پیوند جنگ سوریه و امنیت ملی ایران
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به شرایط منطقه و اهمیت حضور ایران در جبهه مقاومت گفت: امروز همگان بهروشنی دریافتهاند که حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه اقدامی حیاتی برای امنیت کشور بوده است. آن روزهایی که عدهای میپرسیدند چرا باید در سوریه حضور داشته باشیم، اکنون پاسخ خود را گرفتهاند. امروز که بخشهایی از سوریه دیگر در اختیار جبهه مقاومت نیست، دیدیم که رژیم صهیونیستی جرئت کرد به تهران حمله کند. این نشان میدهد حاجقاسم سلیمانی و رزمندگان جبهه مقاومت در سوریه، در حقیقت در حال جنگ مستقیم با اسرائیل بودند و با ایثار خود اجازه نمیدادند دشمن حتی به فکر تجاوز به خاک ایران بیفتد.
حجتالاسلام سابکی تأکید کرد: اگر سوریه همچنان به طور کامل در اختیار جبهه مقاومت باقی میماند، دشمن صهیونیستی هرگز چنین جسارتی نمیکرد؛ بنابراین امروز همه فهمیدهاند که دفاع در جبهه مقاومت، همان دفاع از مرزهای ایران بوده است. امنیت ایران مرهون خونهای پاکی است که در دفاع از حرم اهلبیت (ع) و مقابله با صهیونیستها بر زمین ریخته شد.
ایران اسلامی؛ قدرتی که معادلات جهانی را بهم میزند
وی با اشاره به قدرت روزافزون جمهوری اسلامی اظهار داشت: ایران اسلامی امروز تنها یک قدرت منطقهای نیست؛ بلکه به یک قدرت نوظهور جهانی تبدیل شده است. همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند، قدرت در حال انتقال از غرب به شرق است و ایران یکی از ارکان اصلی این تحول به شمار میرود. سیلیهایی که جمهوری اسلامی به آمریکا و رژیم صهیونیستی زده است، نشان داد که هیچ قدرتی توان مقابله با ایران را ندارد و این دستاوردی است که در سایه خون شهدا و ایستادگی ملت بهدستآمده است.
امامجمعه موقت سراوان اضافه کرد: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر و مقاومت شجاعانه مردم غزه نیز ثابت کرد که جبهه مقاومت روزبهروز قویتر میشود. امروز دشمن میداند که ملت ایران باوجود همه فشارها و تحریمها، همچنان بر سر آرمانهای انقلاب ایستاده است و اجازه نمیدهد نقشههای شوم استکبار تحقق یابد.
