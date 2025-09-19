آزادی ۲ زندانی انگلیسی از سوی طالبان با میانجی گری دوحه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا افغانستان، عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، امروز جمعه ۱۹ سپتامبر اعلام کرد: یک زوج انگلیسی که نزدیک به هشت ماه توسط امارت اسلامی در افغانستان زندانی بودند، با میانجی‌گری قطر آزاد شدند.

سخنگوی وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که این دو انگلیسی که قوانین افغانستان را نقض کرده بودند پس از طی شدن روند قضایی امروز از زندان آزاد شدند.

پیتر رینولدز ۸۰ ساله و همسرش باربی ۷۶ ساله که نزدیک به دو دهه در افغانستان زندگی کرده‌اند، در ولایت بامیان بازداشت شده بودند.

این زوج ۱۸ سال در افغانستان زندگی کرده و مدیر سازمانی به نام «ریبیلد» هستند که در زمینه آموزش به کودکان افغان فعال است. آنها در سال ۱۹۷۰ در کابل با یکدیگر ازدواج کردند.