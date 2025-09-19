به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های آخرین نماز جمعه شهریورماه ۱۴۰۴ آرادان در مسجد صاحب الزمان (عج) ضمن بیان اینکه در دروان دفاع مقدس کشورما با کمک کشورهای مرتجع منطقه و ابرقدرتها از زمین و دریا و هوا مورد هجوم دشمن بعثی قرار گرفت، تاکید کرد: آغاز جنگ هشت ساله بعث عراق علیه ایران اسلامی محصول ترکیب پیچیده‌ای از عوامل داخلی و خارجی بود.

وی با بیان اینکه ضعف‌های داخلی ایران در کنار تحریم‌ها و اهداف قدرت‌های خارجی و همسایه بستری را فراهم کرد که صدام برای آغاز جنگی تمام عیار علیه ایران اسلامی جسور شود، افزود: مشکلات و نقاط ضعفی در داخل کشور وجود داشت که صدام به فکر حمله به ایران افتاد و مهمترین عامل ترغیب کننده دشمن برای حمله نیز همین مشکلات داخلی و نقاط ضعف بود.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه ضعف مدیریت و تدبیر بنی صدر رئیس جمهور خائن نقش کلیدی در تضعیف توان دفاعی کشور داشت، ابراز کرد: ناهماهنگی در شورایعالی دفاع (به خصوص در ۹ ماهه ابتدای جنگ) که مهمترین شورا برای دفاع از کشور و امنیت در برابر دشمن بود، دیگر عامل ضعف داخلی در زمان حمله صدام به کشورمان محسوب می‌شود.

شریفی نیا با بیان اینکه بنی صدر در شورایعالی دفاع حتی علیه نیروهای نظامی خودمان هم صحبت می‌کرد، گفت: فاصله زیاد امکانات و تشکیلات نظامی ما با صدام یکی دیگر از عواملی بود که صدام را به حمله علیه ایران اسلامی تشویق کرد زیرا ما به تازگی انقلاب کرده بودیم و از لحاظ تجهیزات نظامی اصلاً قابل مقایسه با تجهیزات به روز و پیشرفته صدام نبودیم.

وی با بیان اینکه کشورهای مختلف به صدام هواپیما، تانک و تجهیزات ماهواره‌ای و اطلاعاتی و … تجهیزات داده و حتی سازمان ملل هم در بعد سیاسی مدام به نفع عراق رأی می‌داد، افزود: ایران در دوران دفاع مقدس تنها بود و به تنهایی در برابر یک دنیا ارتش مجهز و سازماندهی شده ایستاده بود.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه دشمن از قبل توطئه کرده و صدام را هم تجهیز کرده بود، ابراز کرد: نمونه این امر را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم شاهد بودیم که ترامپ جنایتکار اعلام کرد در پایتخت عمان با تیم دیپلماسی آمریکا مذاکره کنید و ما مشغول مذاکره بودیم که در روز ۲۳ خردادماه فرماندهان دانشمندان ما را شهید کردند.

شریفی نیا ضمن اشاره به برگزاری اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان بیان کرد: اجلاسیه بزرگی برای گرامی داشت یاد سه هزار شهید استان تدارک دیده شده که دارای برنامه‌های متنوع برای اقشار و سنین مختلف است و کارهای عجیب و ارزشمندی برای آن انجام شده است و لذا از همه مردم استان و به خصوص آرادانی ها دعوت می‌شود که در این اجلاسیه حضور پیدا کنند زیرا زحمات بسیاری برای آن کشیده شده است.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های وسیعی برای پنج شب کنگره سه هزار شهید استان سمنان تدارک دیده شده و اینطور نیست که یک مراسم با یک سخنران و نهایتاً مداحی باشد، افزود: برنامه‌های متنوع فرهنگی و تبیینی برای پنج شب در اجلاسیه بزرگ شهیدان استان تدارک دیده شده که نتیجه هزاران نفر ساعت فکر و برنامه ریزی میدانی و عملی است و لذا معتقد هستیم که این اجلاسیه فرصت خوبی برای تبیین رشادت‌ها و مجاهدت‌های شهدای استان در دوران هشت سال دفاع مقدس است.