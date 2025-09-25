امام جمعه جدید بهاباد معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه امام جمعه شهرستان بهاباد شامگاه پنج‌شنبه با حضور مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد، فرماندار، جمعی از مسئولان، روحانیون و خانواده‌های شهدا در سالن دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد برگزار شد.

در این آئین، طی حکمی از سوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی به‌عنوان امام جمعه جدید بهاباد معرفی و از خدمات هشت‌ساله حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر ابراهیمی بشکانی قدردانی شد.

حجت‌الاسلام سید جمال نجم‌الهدی، مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد، در این مراسم با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد شهدا، گفت: نگاه راهبردی امام خمینی (ره) به نماز جمعه، این فریضه الهی را به جایگاهی اثرگذار در جامعه تبدیل کرد. نماز جمعه در رأس همه امور قرار دارد و باید قدردان برکات آن بود.

وی با اشاره به سابقه ولایتمداری مردم بهاباد، تأکید کرد: نماز جمعه این شهرستان باید در تراز انقلاب اسلامی باشد و همواره نقش پیشرو خود را ایفا کند.

در ادامه، محمد باقری فرماندار بهاباد، نیز با تقدیر از تلاش‌های امام جمعه سابق، نماز جمعه را «قرارگاه فرهنگی» توصیف کرد و گفت: نماز جمعه فرصتی برای هم‌گرایی مردم و مسئولان و زمینه‌ساز استقرار گفتمان‌های بصیرت‌بخش در جامعه است.

همچنین حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، امام جمعه جدید بهاباد، در سخنانی بر ضرورت مشارکت عمومی در این فریضه تأکید کرد و افزود: جایگاه امامت جمعه متعلق به همه مردم است و نیازمند همراهی و پشتیبانی همگانی خواهد بود.