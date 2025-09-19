تنها تاثیر مکانیسم ماشه ایجاد اثر روانی بر بازار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی ظهر جمعهدر خطبههای این هفته ضمن قدردانی از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: از دولت و از شخص وزیر بهداشت و درمان تشکر میکنیم که بعد از تذکر ما در جلسه شورای اداری استان از این هفته دستور اجرا سیستم ارجاع را صادر کرد.
وی افزود: از این به بعد مراجعه مستقیم به متخصصین یا بیمارستان یا انجام آزمایشات پر هزینه وجود ندارد و باید با صلاحدید پزشک خانواده به آنها مراجعه شود. در هر شهر ایران بهترین و حاذقترین پزشکان عمومی وجود دارد که به راحتی و بدون مراجعه به متخصص مشکل درمان بیمار را حل میکنند و در صورت تشخیص اضطرار به پزشک متخصص یا بیمارستان ارجاع میدهند.
امامجمعه اردبیل گفت: ای کاش در خصوص نوع توزیع ارزش افزوده نیز تدبیری اندیشیده شود. کارخانجات بزرگ در ایران با پول ملی ساخته شده ولی ارزش افزوده آنها به صورت ملی توزیع نمیشود بلکه استانی توزیع میشود.
عاملی ادامه داد: هر سال هزاران هزار میلیارد به چند استان سرازیر میشود و استانهای محروم فقط تماشا میکنند در نتیجه شکاف بین استانها سال به سال بیشتر و بیشتر میشود و این میتواند زمانی به خطر امنیتی تبدیل شود. به آقای پزشکیان گفتم مقصر این تبعیض وحشتناک شما نیستید. چون در ادوار گذشته مجلس این کار را کرده است و ۱۸۰ نماینده رأی دادهاند و الان نمایندگان استانهای بزرگ اصلاً راضی نیستند که با یک طرح یا لایحه تقسیم ملی باشد.
وی تشریح کرد: کاملاً معلوم است که نمایندگان استانهای صنعتی هیچ وقت زیر بار تقسیم ملی نخواهد رفت.چون استان آنها ثروت عظیمی را از دست میدهد.مگر اینکه در کل کشور، استانهای محروم بخواهند تا مجمع تشخیص مصلحت به این موضوع وارد شود در این خصوص پیش قدم شدن دولت تاثیر فوق العاده خواهد داشت. به همین جهت این موضوع را در شورای اداری با آقای رئیس جمهور در میان گذاشتیم.
امام جمعه اردبیل در خصوص فعال شدن مکانیسم ماشه اظهار کرد: ملت عزیز ما مخصوصاً اهالی تجارت و داد و ستد دقت نمایند که تحریمهای آمریکا خیلی بالاتر از تحریمهای قبل از برجام سازمان ملل است به همین جهت با فعال شدن مکانیسم ماشه تحریم جدیدی اضافه نمیشود، تنها تاثیر آن ایجاد اثر روانی بر بازار است و اروپاییها دقیقاً به همین التهاب در بازار امید بستهاند.
عاملی اضافه کرد: به خاطر همین التهاب مکانیسم ماشه را فعال کردهاند انتظار از تمام آحاد ملت مخصوصاً فعالان اقتصادی این است که به عشق وطن و به عشق شهدا با نیت حفظ اقتدار کشور این امید اروپاییها را نقش بر آب کنند قابل توجه است که این آخرین حربه آنهاست توجه شود که این روزها برای رسیدن به همان نقطه التهاب دروغها و شایعات بسیاری از طرف آنها وارد فضای ایران خواهد شد. آنها به شدت نگرانند که با بصیرت ملت بزرگ ایران در رسیدن به نقطه التهاب ناکام بمانند.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل ضمن تجلیل از دانشجویان و ورزشکارانی که حائز رتبههای برتر علمی و ورزشی شدهاند گفت: در چند ماه اخیر جوانان ما در چندین مسابقه مهم علمی و ورزشی رتبه اول جهان را احراز کردند آخرین آن پیروزی کشتیگیران عزیز بود که واقعاً جای افتخار داشت.
خطیب نماز جمعه اردبیل گفت: این موفقیتها مایه غرور مقدس ملت ما و مایه نشاط و شادی عاشقان کشور عزیز ما ایران است به این جوانان نخبه و پرتلاش قلباً تبریک میگوئیم و قلباً تشکر میکنیم این موفقیتها نشان از نشاط، تحرک، تلاش و سرزنده بودن ملت ما و مخصوصاً جوانان عزیز است.
