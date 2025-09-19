به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید صفدری، امام جمعه این شهر در جلسه خطبه‌های امروز بر اساس آیه ۳۹ سوره احزاب گفت: حاملان رسالت الهی باید تنها از خدا بترسند و از هیچ قدرتی جز او هراسی نداشته باشند.

وی افزود: این آیه به ما یادآوری می‌کند که ابلاغ رسالت نیازمند استقلال روانی، شجاعت و اتکال به خداوند است و نباید در برابر ترس‌های مادی تسلیم شویم.

صفدری با تأکید بر اینکه ابلاغ رسالت الهی تنها یک اقدام نمادین نیست، تصریح کرد: این مسیر مستلزم ایثار و هزینه‌پذیری است و حاملان پیام حق باید بدون ترس از قدرت‌های مادی به اصلاح و نشر حق ادامه دهند.

امام جمعه مهستان به جایگاه ولایت در جامعه اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: ولایت‌پذیری، شرط بندگی است و فقط با پذیرش رهبری واحد و مشروع می‌توان به انسجام و عدالت دست یافت.

وی ادامه داد: رهبری اسلامی فراتر از مدیریت مادی، یک مرجع هویت‌بخش و فرهنگی برای جامعه است که مصالح امت را در نظر می‌گیرد.

صفدری همچنین تجربیات دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اخیر را مورد بررسی قرار داد و خاطرنشان کرد: هدایت تاریخی نشان می‌دهد که ایران به رغم چالش‌های نابرابر، پیروز واقعی میدان بوده و قدرت دفاعی و عمق استراتژیک کشور، دشمنان را به آتش‌بس وادار کرده است.

وی افزود: وحدت کشورهای اسلامی باید به یک قدرت عملی تبدیل شود و در سه جبهه نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

در ادامه، صفدری به اهمیت تربیت نسل آینده اشاره کرد و گفت: ارتباط مؤثر میان خانواده، مدرسه و مسجد اصل اساسی تعلیم و تربیت موفق است و هرگونه گسست در این ارتباط فرایند تربیتی را دچار مشکل خواهد کرد.

وی همچنین سال تحصیلی جدید را به فرهنگیان، معلمان و دانش‌آموزان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که این سال مملو از تلاش و موفقیت در عرصه‌های علمی و اجتماعی باشد.