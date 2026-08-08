حضور مستمر پلیس در مسیرهای منتهی به مهران تصادفات را کاهش داد

سردار جمال سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش چشمگیر تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی در محورهای مواصلاتی استان، اظهار داشت: حضور مستمر و شبانه‌روزی نیروهای انتظامی در مسیرهای منتهی به مرز مهران، محل‌های استقرار موکب‌ها، توقفگاه‌ها و خادم‌سراها، نقش مؤثری در کاهش آمار تصادفات در ایام اربعین داشته است.

وی با بیان اینکه نیروهای انتظامی با استقرار در نقاط حادثه‌خیز و نظارت بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کرده‌اند، افزود: این اقدامات در کنار همکاری خوب زائران و رانندگان، باعث شده است تا شاهد کاهش محسوس تصادفات در سطح استان باشیم.

فرمانده انتظامی استان ایلام با تأکید بر اینکه تأمین امنیت و نظم در مسیرهای مواصلاتی از اولویت‌های اصلی پلیس است، خاطرنشان کرد: با ادامه این روند و همکاری مردم، امیدواریم شاهد سفری ایمن و بدون حادثه برای همه شهروندان و زائران باشیم.