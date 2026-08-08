اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل ایستگاه پمپاژ بدره

جبار فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ایستگاه پمپاژ تلخاب زید و زرانگوش به عنوان یکی از طرح‌های مهم حوزه آب و خاک استان، اظهار داشت: این طرح هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی رسیده است و در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از اراضی پایین‌دست زیر کشت رفته است و ۵۰ درصد مابقی نیز با تخصیص اعتبارات جدید، در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

وی با بیان اینکه با بهره‌برداری کامل از این ایستگاه، ۶۰۰ هکتار از اراضی شهرستان بدره زیر پوشش آبیاری قرار خواهد گرفت، افزود: خوشبختانه در بازدیدهای اخیر، مقرر شده است که برای تکمیل مرحله دوم این ایستگاه، ۲۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شود و امیدواریم با این اعتبار، در اول فصل زراعی بتوانیم ۲۵۰ هکتار باقی‌مانده را بر اساس الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، زیر کشت ببریم.

مدیر جهاد کشاورزی بدره با اشاره به اینکه بهره‌برداری از این ایستگاه پمپاژ، گامی مؤثر در توسعه کشاورزی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه خواهد بود، تصریح کرد: این طرح با هدف تأمین آب پایدار برای اراضی کشاورزی منطقه اجرا شده است و نقش مهمی در بهبود معیشت کشاورزان و رونق اقتصادی شهرستان بدره ایفا خواهد کرد.