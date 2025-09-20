به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ملازینل در آئین اختتامیه نخستین جشنواره استانی «نسل امید» که ظهر شنبه در سالن اجتماعات بانو برگزار شد، با تأکید بر اهمیت هنر در تحولات فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: ما در جهانی زندگی میکنیم که حوزههایی چون علم، سیاست و هنر نقشهای تعیینکنندهای دارند اما جایگاه هنر جایگاه ویژهای است.
رئیس حوزه هنری استان قزوین بیان کرد: در شرایط حساس فرهنگی امروز باید پذیرفت که اصلیترین اثرگذاری ذیل فرهنگی انجام میشود و هنر بهعنوان یکی از ارکان اصلی شکلدهنده فرهنگ، جایگاهی شریف و تأثیرگذار دارد؛ چرا که بدون اجبار و با تکیه بر زیبایی، بر ناخودآگاه انسانها اثر میگذارد.
وی با اشاره به نقش تاریخی هنر در تمدن بشری افزود: از آغاز زندگی بشر، هنر در تصمیمگیریها و شکلگیری باورها نقش داشته است. حتی در مواجهه با آیات قرآن، کفار از تأثیر موسیقایی و هنری آن عاجز بودند و تاکید داشتند که قرآن تلاوت نشود و این عمر علاوه بر اثرگذاری پیامهای قرآنی براین مبنا بود که موسیقی قرآن، تجلی هنر الهی است و خداوند، هنرمند بزرگ خلقت است.
ملازینل ادامه داد: در روایت داستانی انبیا از جمله حضرت ابراهیم (ع) نیز ما شاهد موضوع هنر با عنوان نمایش اعتراضی ایشان بودیم و میتوان گفت که روایتها با سناریوهای هنری بودند که مفاهیمی چون عشق، حسادت، خیانت، امید و پیروزی را در خود داشتند و غرب نیز در مواجهه با مسائل اجتماعی، به سینما بهعنوان رسانهای تأثیرگذار مراجعه میکند.
این مسئول از شعر حافظ بهعنوان نمونهای از هنر ریشهدار ملی یاد کرد و گفت: در دوران معاصر، هنر در روایت جنگ هشتساله نقشی کلیدی داشت و اگر هنرمندانی چون مرتضی آوینی نبودند، تصویر ما از جنگ بسیار متفاوت میبود.
ملازینل با تأکید بر پیوند هنر و مسائل اجتماعی خاطرنشان کرد: هنر نهتنها در خلوت انسانها حضور دارد، بلکه در ناخودآگاه جامعه نیز قهرمانسازی و آیندهسازی میکند چنانچه زمانی که فرزندان ما در حال بازی هستند در واقع در آن فرایند هنری درحال تجسم قهرمان ذهنی خود، آینده سازی و تصمیم گیری هستند.
وی با تاکید براینکه حتی در صورت اصلاح شرایط اقتصادی موجود است فرهنگ است که در ضمیر ناخودآگاه مردم تصمیم سازی میکند عنوان کرد: جشنوارههایی چون «نسل امید» از اهمیت بالایی برخوردارند، چرا که حتی در شرایط اقتصادی دشوار، میتوانند تصمیمساز و فرهنگساز باشند.
وی در پایان گفت: هنر ابراز امیدواری است و لازم است شأن و جایگاه هنر در جامعه بیش از پیش شناخته شود و ما شاهد برگزاری رویدادهایی مشابه در آینده باشیم.
