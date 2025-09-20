  1. استانها
  2. قزوین
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

هنر یکی از ارکان اصلی شکل‌دهنده فرهنگ است

هنر یکی از ارکان اصلی شکل‌دهنده فرهنگ است

قزوین- رئیس حوزه هنری استان قزوین گفت: هنر به‌عنوان یکی از ارکان اصلی شکل‌دهنده فرهنگ، جایگاهی شریف و تأثیرگذار دارد چرا که بدون اجبار و با تکیه بر زیبایی بر ناخودآگاه انسان‌ها اثر می‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ملازینل در آئین اختتامیه نخستین جشنواره استانی «نسل امید» که ظهر شنبه در سالن اجتماعات بانو برگزار شد، با تأکید بر اهمیت هنر در تحولات فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: ما در جهانی زندگی می‌کنیم که حوزه‌هایی چون علم، سیاست و هنر نقش‌های تعیین‌کننده‌ای دارند اما جایگاه هنر جایگاه ویژه‌ای است.

رئیس حوزه هنری استان قزوین بیان کرد: در شرایط حساس فرهنگی امروز باید پذیرفت که اصلی‌ترین اثرگذاری ذیل فرهنگی انجام می‌شود و هنر به‌عنوان یکی از ارکان اصلی شکل‌دهنده فرهنگ، جایگاهی شریف و تأثیرگذار دارد؛ چرا که بدون اجبار و با تکیه بر زیبایی، بر ناخودآگاه انسان‌ها اثر می‌گذارد.

وی با اشاره به نقش تاریخی هنر در تمدن بشری افزود: از آغاز زندگی بشر، هنر در تصمیم‌گیری‌ها و شکل‌گیری باورها نقش داشته است. حتی در مواجهه با آیات قرآن، کفار از تأثیر موسیقایی و هنری آن عاجز بودند و تاکید داشتند که قرآن تلاوت نشود و این عمر علاوه بر اثرگذاری پیام‌های قرآنی براین مبنا بود که موسیقی قرآن، تجلی هنر الهی است و خداوند، هنرمند بزرگ خلقت است.

ملازینل ادامه داد: در روایت داستانی انبیا از جمله حضرت ابراهیم (ع) نیز ما شاهد موضوع هنر با عنوان نمایش اعتراضی ایشان بودیم و می‌توان گفت که روایت‌ها با سناریوهای هنری بودند که مفاهیمی چون عشق، حسادت، خیانت، امید و پیروزی را در خود داشتند و غرب نیز در مواجهه با مسائل اجتماعی، به سینما به‌عنوان رسانه‌ای تأثیرگذار مراجعه می‌کند.

این مسئول از شعر حافظ به‌عنوان نمونه‌ای از هنر ریشه‌دار ملی یاد کرد و گفت: در دوران معاصر، هنر در روایت جنگ هشت‌ساله نقشی کلیدی داشت و اگر هنرمندانی چون مرتضی آوینی نبودند، تصویر ما از جنگ بسیار متفاوت می‌بود.

ملازینل با تأکید بر پیوند هنر و مسائل اجتماعی خاطرنشان کرد: هنر نه‌تنها در خلوت انسان‌ها حضور دارد، بلکه در ناخودآگاه جامعه نیز قهرمان‌سازی و آینده‌سازی می‌کند چنانچه زمانی که فرزندان ما در حال بازی هستند در واقع در آن فرایند هنری درحال تجسم قهرمان ذهنی خود، آینده سازی و تصمیم گیری هستند.

وی با تاکید براینکه حتی در صورت اصلاح شرایط اقتصادی موجود است فرهنگ است که در ضمیر ناخودآگاه مردم تصمیم سازی می‌کند عنوان کرد: جشنواره‌هایی چون «نسل امید» از اهمیت بالایی برخوردارند، چرا که حتی در شرایط اقتصادی دشوار، می‌توانند تصمیم‌ساز و فرهنگ‌ساز باشند.

وی در پایان گفت: هنر ابراز امیدواری است و لازم است شأن و جایگاه هنر در جامعه بیش از پیش شناخته شود و ما شاهد برگزاری رویدادهایی مشابه در آینده باشیم.

کد خبر 6595434

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها