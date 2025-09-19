به گزارش خبرنگار مهر، کلینیکهای تخصصی و فوق تخصصی سیار در جزیره مینو از ۲۵ تا ۲۸ شهریورماه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان و گروه فرهنگی جهادی بقیهالله (عج) تهران برپا شد.
در این طرح، کلینیک سیار دندانپزشکی و کلینیک سیار زنان، زایمان و نازایی با حضور جمعی از پزشکان متخصص و فوق تخصص در مرکز خدمات جامع سلامت امام علی (ع) جزیره مینو فعالیت کردند.
شاهین هاشمی، فرماندار ویژه خرمشهر که ظهر امروز جمعه از این کلینیکها بازدید کرد، با ابراز رضایت از روند خدمترسانی اظهار کرد: این اقدام جهادی، گامی بزرگ در جهت رفع محرومیتها و تأمین دسترسی عادلانه به خدمات درمانی است؛ جزیره مینو شایسته توجه ویژه است و امروز شاهد تحقق بخشی از این عدالت هستیم.
به گفته مسئولان اجرایی طرح، بیش از هزار نفر از مردم خرمشهر و مینوشهر، بهویژه اقشار کمبرخوردار در دهکهای یک و دو، از خدمات تخصصی و فوق تخصصی بهرهمند شدند.
حضور پزشکان برجسته کشوری، تجهیزات پیشرفته و روحیه جهادی تیمهای درمانی فضایی امیدبخش در منطقه ایجاد کرد و ساکنان جزیره مینو، این خدمترسانی را «نفس تازهای برای زندگی» توصیف کردند.
