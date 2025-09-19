https://mehrnews.com/x394DJ ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۱ کد خبر 6594650 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۱ سخنرانی «سعید جلالی» در نکوداشت «۵۰ هنرمند، ۵۰ پیشکسوت» آذربایجانشرقی تبریز- در آیین نکوداشت ۵۰ هنرمند، ۵۰ پیشکسوت آذربایجانشرقی سعید جلالی گفت: تبریز شهر موزه ها و خانه های تاریخی است. دریافت 54 MB کد خبر 6594650 کپی شد مطالب مرتبط وزیر ارشاد: مشکل اصلی هنر، کمبود زیرساخت برای عرضه آثار نسل جوان است تجلیل از هنرمندان آذربایجانشرقی در ویژه برنامه ۵۰ چهره، ۵۰ سال افتخار کنگره بین المللی بزرگداشت استاد «شهریار» در تبریز بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مقبره الشعرای تبریز برچسبها تبریز سعید جلالی مراسم بزرگداشت
نظر شما