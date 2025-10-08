  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷

داوری مسابقات قهرمانی نجات غریق با حضور دو داور کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-رئیس هیات نجات‌غریق و غواصی استان کهگیلویه و بویراحمد از انتخاب دو داور باتجربه این استان به عنوان داوران اصلی مسابقات قهرمانی نجات‌غریق کشور خبر داد.

سیدصادق دانش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کیوان سروش مقدم و راضیه جهانگیری از سوی کمیته داوران فدراسیون نجات‌غریق و غواصی انتخاب شده‌اند تا مسابقات نهایی این رقابت‌ها را در جزیره کیش داوری کنند.

وی اظهار کرد: راضیه جهانگیری علاوه بر این مسئولیت ریاست کمیته داوران نجات‌غریق و غواصی استان را نیز بر عهده دارد.

رئیس هیات نجات‌غریق و غواصی استان بیان کرد: این رقابت‌ها از شانزدهم مهرماه به مدت هشت روز و در دو بخش آقایان و بانوان در جزیره کیش برگزار می‌شود.

دانش اضافه کرد: تیم منتخب نجات‌غریق استان کهگیلویه و بویراحمد نیز برای رقابت با سایر تیم‌ها به این مسابقات اعزام شده است.

