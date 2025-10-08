داوری مسابقات قهرمانی نجات غریق با حضور دو داور کهگیلویه و بویراحمد

سیدصادق دانش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کیوان سروش مقدم و راضیه جهانگیری از سوی کمیته داوران فدراسیون نجاتغریق و غواصی انتخاب شدهاند تا مسابقات نهایی این رقابتها را در جزیره کیش داوری کنند.
وی اظهار کرد: راضیه جهانگیری علاوه بر این مسئولیت ریاست کمیته داوران نجاتغریق و غواصی استان را نیز بر عهده دارد.
رئیس هیات نجاتغریق و غواصی استان بیان کرد: این رقابتها از شانزدهم مهرماه به مدت هشت روز و در دو بخش آقایان و بانوان در جزیره کیش برگزار میشود.
دانش اضافه کرد: تیم منتخب نجاتغریق استان کهگیلویه و بویراحمد نیز برای رقابت با سایر تیمها به این مسابقات اعزام شده است.
