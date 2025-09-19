  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۶

آتش‌سوزی فروشگاه بزرگ لباس در چالوس؛ ستاد بحران تشکیل شد

آتش‌سوزی فروشگاه بزرگ لباس در چالوس؛ ستاد بحران تشکیل شد

چالوس - فرماندار چالوس ضمن اعلام حادثه آتش‌سوزی گسترده در بزرگترین فروشگاه لباس، از تشکیل ستاد بحران برای مهار حریق خبر داد.

یحیی یوسف‌پور، فرماندار چالوس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از بزرگترین فروشگاه‌های لباس چالوس در منطقه نمک آبرود طعمه حریق شده و ستاد بحران برای مهار این آتش تشکیل شده است.

وی افزود: با توجه به حجم وسیع آتش‌سوزی، خودروهای آتش‌نشانی از شهرهای هچیرود، چالوس، کلارآباد، نوشهر و شهرک نمک آبرود به منطقه اعزام شدند تا عملیات اطفای حریق را آغاز کنند.

فرماندار چالوس همچنین تاکید کرد که تلاش‌ها برای کنترل آتش و جلوگیری از گسترش آن به دیگر مناطق همچنان ادامه دارد و تحقیقات برای شناسایی علت وقوع آتش‌سوزی آغاز شده است.

کد خبر 6594677

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها