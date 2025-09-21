به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل اظهار کرد: معرفی ظرفیت‌ها و تبلیغات از اصلی‌ترین نیازهای صنعت گردشگری است و این امکان با همراهی رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی ممکن خواهد بود.

وی ضمن تقدیر از همکاری صدا و سیمای مرکز استان با این اداره کل، افزود: سالانه بیش از ۴۵ رویداد در حوزه گردشگری استان اردبیل برگزار می‌شود که با همکاری نهادهایی مانند صدا و سیما می‌توانیم این جشنواره‌ها را به رویدادهایی مؤثرتر تبدیل کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تاکید کرد: گردشگری ما به معرفی هرچه بیشتر در سطح داخلی و بین‌المللی نیاز دارد و در این راستا باید علاوه بر شبکه‌های داخلی از ظرفیت شبکه‌های برون‌مرزی نیز استفاده کنیم که این موضوع با همکاری و رایزنی صدا و سیمای استان ممکن خواهد بود.

جباری ادامه داد: همچنین در راستای تسهیل روند سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار در حوزه گردشگری، پیشنهاد می‌کنیم برنامه‌های مطالبه‌گرانه با حضور سرمایه‌گذاران این حوزه در شبکه استانی تولید شود تا تجربیات، چالش‌ها و مشکلات در این برنامه‌ها بازگو و فرصت‌ها نیز معرفی شود.

سید محسن لطیفی نیز در این جلسه گفت: اردبیل از نظر ظرفیت‌های گردشگری در کشور بی نظیر است و به منظور بهره‌برداری هرچه بهتر از این ظرفیت‌ها نیازمند هم‌افزایی و همت جمعی در داخل استان هستیم.

مدیرکل صدا و سیمای استان اردبیل با اشاره به اینکه رسانه ملی با میراث‌فرهنگی هم‌گام و همراه است و اهداف خود را از اهداف این اداره جدا نمی‌داند، افزود: پروژه ایران جان را برای اوایل سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی کرده‌ایم و با توجه به اینکه محور اصلی این پروژه حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی است، تولیدات این پروژه آغاز شده و طی این پروژه از همه شبکه‌های داخلی و برون مرزی صدا و سیما ظرفیت‌های استان اردبیل پخش خواهد شد.