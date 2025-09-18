به گزارش خبرنگار مهر، حوزه اقتصاد کلان طی یک هفته گذشته با گزارشی از مرکز آمار ایران درخصوص شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی آغاز شد. برگزاری دو جلسه «شورای تأمین مالی» به ریاست وزیر اقتصاد از جمله مهمترین اخبار هفته گذشته بود. خبر کشف چند فرار مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی نیز از جمله اخبار حوزه اقتصاد کلان در هفته چهارم شهریور ماه بود.

مهمترین اخبار این حوزه در هفته چهارم شهریور ماه به شرح زیر است:

شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی شهریور ماه از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد

مرکز آمار ایران اقدام به تهیه و انتشار گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور کرده است. این مجموعه حاوی آخرین اطلاعات سالانه، فصلی و ماهانه کشور در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی است که به‌صورت ماهانه منتشر می‌شود. مجموعه حاضر گزارش به‌روز شده شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور تا شهریورماه ۱۴۰۴ است. منابع اطلاعاتی این گزارش، نتایج طرح‌های آمارگیری و محاسبات ملی مرکز آمار ایران و آمارهای ثبتی دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.

سرشماری ۱۴۰۵؛ ترکیبی از میدان و داده

دویست و بیستمین نشست علمی تخصّصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان: «داده‌های آماری ثبتی مبنا» برگزار شد. مسئولان مرکز ایران د، این نشست گذار به نظام ثبتی مبنا را برای تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و تخصیص بهینه منابع در کشور، حیاتی می‌دانند و راهکارهایی را از جمله بکارگیری هوش مصنوعی پیشنهاد می‌دهند.

تصویب سازوکار انتشار و دسترسی به سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری در «جلسه شورای تأمین مالی»

دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات و اداره کارگروه راهبری و سازوکار انتشار و دسترسی به سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور در جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر اقتصاد مورد تائید قرار گرفت.

همچنین در این جلسه، اعضا و حاضران با عنایت به ماده ۲۸ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در خصوص صدور ضمانت‌نامه دولتی، به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با این موضوع پرداختند.

کشف فرار مالیاتی ۵ میلیارد تومانی از یک رستوران در مازندران

شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: متعاقب دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فرار مالیاتی یک رستوران از طریق استفاده از دستگاه‌های کارتخوان متعلق به اشخاص ثالث، موضوع در دستور کار واحد اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان مازندران قرار گرفت.

مستوفی ادامه داد: پس از بررسی‌های انجام شده و احراز فرار مالیاتی واحد صنفی مذکور، مبلغ ۵۴ میلیارد ریال اصل مالیات در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با درآمدهای کتمان شده، از رستوران یادشده مورد مطالبه قرار گرفته است.

چرا نرخ ارز کاهشی شد؟

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش پررنگ هیجانات سیاسی در نوسانات نرخ ارز، تأکید کرد تأمین کامل نیازهای ارزی واقعی بازار توسط بانک مرکزی می‌تواند اثر روانی اخبار را کاهش دهد.

وی تاکید کرد: بخشی از افزایش نرخ ارز که ناشی از هیجانات روانی اخبار سیاسی است، با فروکش کردن تحریم‌ها و انعکاس اخبار امیدبخش تعدیل می‌شود، همانگونه که در روزهای اخیر دیدیم این اتفاق با اخبار مثبت سیاسی رقم خورد؛ بنابراین برای عدم افزایش قیمت‌ها باید به سمت مدیریت عرضه و تقاضا حرکت کرد تا کاهش و ثبات نرخ ارز در قیمت‌های معقول نتیجه نهایی باشد.

شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در بهار ۱۴۰۴ در گزارش «مرکز آمار ایران»

در فصل بهار ۱۴۰۴ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۷.۲ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۰.۰ درصد) ۷.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

تخصیص بیش از ۳ برابری اعتبارات عمرانی در ۵ ماه نخست امسال

سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: تخصیص اعتبارات عمرانی در پنج ماه نخست امسال به رقم ۱۹۰.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که حدود ۳.۷ برابر بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است.

معافیت صدا و سیما از ثبت سفارش و مجوز واردات تجهیزات مورد نیاز

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ورود تجهیزات وارده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شماره ۱۴۰۴/۸۵۹۰۰۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.‌

در این بخشنامه در خصوص ورود تجهیزات وارده توسط سازمان صدا و سیما آمده با توجه به بخشنامه‌های ۱۸ شهریور دفتر مقررات وزارت صمت و ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۳ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، درخصوص معافیت از ثبت سفارش است، صدا و سیما در مورد فرستنده، گیرنده، تجهیزات و لوازم یدکی آنها و… از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی معاف می‌باشد.

جهش ۵۰ درصدی هزینه ساخت مسکن؛ زنگ خطری برای بازار ساخت و ساز

مرکز آمار از افزایش ۴۹.۷ درصدی هزینه ساخت مسکن در تهران طی بهار ۱۴۰۴ خبر داد. این جهش بی‌سابقه که بالاترین رشد در سه سال اخیر محسوب می‌شود می‌تواند تأثیر قابل توجهی در گرانی مسکن داشته باشد.

با توجه به عوامل ذکر شده و روند صعودی تورم در بخش تولید مسکن، چشم‌انداز آینده این صنعت با ابهامات جدی روبروست. تداوم خاموشی‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و نوسانات ارزی می‌تواند کماکان بر گرانی مصالح و هزینه‌های ساخت‌وساز فشار وارد کند. از سوی دیگر، عدم تعادل بین تورم تولید و تورم بخش مسکن، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای حفظ پویایی این صنعت و تأمین مسکن پایدار برای جامعه است.

شرایط بخشودگی ۹۵ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده ابرازی بهار ۱۴۰۴

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، شرایط بخشودگی جرایم ۹۵ درصدی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه دوره بهار ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد.

امکان تسلیم اظهارنامه پیش‌فرض برای تمام مودیان با فروش بیش از حد حساب

برای تمامی مودیان صاحبان مشاغل، که میزان فروش و درآمد خالص آنها برای عملکرد سال ۱۴۰۳، بیش از مبالغ حدنصاب تعیین شده می‌باشد، امکان تسلیم اظهارنامه پیش فرض در درگاه خدمات الکترونیکی فراهم شد.

شیوه‌نامه صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام ابلاغ شد

نظر به اجرای ماده ۲۷ قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها و اعمال برخی از نقطه‌نظرات اصلاحی و پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران «شیوه‌نامه فنی و اجرایی صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در درگاه ملی مجوزهای کشور»، توسط علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی دارایی ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ تصویب و به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

به موجب ماده (۲۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲) دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران، موظفند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به خود، اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آن‌ها را به سرمایه‌گذاران واجد شرایط، واگذار کنند.

یارانه شهریور ماه دهک‌های یک تا ۳ واریز شد؛ ۳۳ هزار نفر حذف شدند

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ مربوط به شهریورماه ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و هم‌اکنون قابل برداشت است.

جلسه شورای تأمین مالی برگزار شد

هجدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های عضو این شورا در وزارت اقتصاد برگزار شد.

در این جلسه، دستگاه‌ها و نهادهای حاضر ضمن تأیید پیشنویس دستورالعمل "نسبت‌های مالی لازم الرعایه صندوق‌های تضمین غیردولتی" موضوع جز (۲-۲-۴) بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بر اهمیت این دستورالعمل جهت تکمیل زیست‌بوم تضمین تاکیده کرده و نقطه نظرات خود را پیرامون آن بیان نمودند.

همچنین دستورالعمل "نحوه تشکیل جلسات و اداره کارگروه راهبری و سازوکار انتشار و دسترسی به سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور" به پیشنهاد کارگروه راهبری سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور و با استناد به ماده (۶) آئین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به تأیید حاضرین در جلسه شورا رسید.

در این جلسه، اعضا و حاضران با عنایت به ماده ۲۸ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در خصوص صدور ضمانتنامه دولتی، به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با این موضوع پرداختند.

خدمات آنلاین مالیاتی بدون وقفه در دسترس است

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد ارائه همه خدمات، از جمله پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک، بدون وقفه انجام می‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به برخی خبرها مبنی بر «قطع خدمات برخط این سازمان و ایجاد سرگردانی برای مودیان»، اعلام کرد: خدمات الکترونیکی سازمان، از جمله سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک، بدون وقفه در حال اجراست و تمامی دستگاه‌ها و واحدهای مرتبط به‌صورت کامل فعال و پاسخگوی مودیان محترم هستند.

برگزاری جلسه هم‌اندیشی بازارگردانی اوراق مالی اسلامی توسط خزانه داری

دومین جلسه هم‌اندیشی خزانه‌داری کل کشور با حضور نمایندگان بانک‌های غیردولتی برای بررسی نحوه اجرای دستورالعمل معامله‌گری اولیه و بازارگردانی اوراق مالی اسلامی دولت برگزار شد.

تصویب مولدسازی ۱۰۷ ملک دولتی به ارزش ۲,۵۰۰ میلیارد تومان

شصت‌ویکمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای کمیته برگزار شد.

در این نشست، موضوعات مربوط به مازاد بودن، لغو مازاد بودن، بررسی قیمت پایه، روش مولدسازی و تمدید اعتبار قیمت پایه ۱۴۱ ملک متعلق به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف شامل نیرو، ورزش و جوانان، صنعت، معدن و تجارت، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مورد بررسی قرار گرفت.

املاک مورد بحث در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد واقع شده‌اند.

در پایان جلسه، قیمت پایه و روش مولدسازی ۱۰۷ ملک به ارزش تقریبی ۲۵ هزار میلیارد ریال به تصویب رسید.

کشف محموله بزرگ بیسیم و ریزپرنده قاچاق در گمرک شیو

مدیرکل گمرک بندرلنگه از کشف یک محموله بزرگ قاچاق شامل انواع بیسیم و ریزپرنده‌های هلی‌شات توسط مأموران گمرک شیو خبر داد.

سعید دهقانی ضمن تقدیر از تلاش‌های همکاران خود در گمرکات تابعه اظهار داشت: با هوشیاری و دقت کارکنان این گمرک، تعداد ۳ هزار دستگاه بی‌سیم و ۷۲۰ دستگاه هلی‌شات که به‌صورت ماهرانه در میان کالای ملوانی جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد. این محموله پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده خواهد شد.

گمرک شیو از جمله گمرکات مهم ملوانی شهرستان پارسیان و از زیرمجموعه‌های گمرک بندرلنگه محسوب می‌شود.

نشست مرزی مدیران گمرک بازرگان ایران و گوربلاغ ترکیه برگزار شد

مدیران کل گمرکات بازرگان ایران و گوربلاغ ترکیه با یکدیگر دیدار کردند و مسائل گمرکی و راهکارهای تسهیل مراودات تجاری را بررسی کردند.

در این دیدار که تنی چند از مسئولین واحدهای اداره کل گمرک بازرگان نیز حضور داشتند مسائل و مشکلات موجود در دو طرف مرز مطرح و در خصوص راهکارهای اجرایی جهت تسهیل مراودات تجاری بحث و تبادل نظر گردید. در این ملاقات ضمن بازدید هیأت ایرانی از محوطه و پارکینگ‌های جدید گمرک گوربلاغ، هماهنگی‌های لازم در جهت تسهیل ورود و خروج کامیون‌ها، رفع موانع تجاری و ارتقای خدمات به تجار و بازرگانان انجام شد.

آغاز مزایده ۶ هزار میلیاردی کالای تملیکی

مزایده سراسری ۲۹۴ اموال منقول از امروز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه آغاز و تا ۲ مهرماه ادامه خواهد داشت.

در این مزایده ۲۶ استان حضور دارند و ۳۹۲ پارتی انواع کالا با قیمت پایه بیش از ۶ هزار میلیارد ریال عرضه شده است.

در این مزایده انواع کالاها از قبیل ماشین آلات نقلیه سنگین و راهسازی، انواع خودرو سواری ایرانی و خارجی، انواع لوازم یدکی، لوازم خانگی برقی و غیربرقی، دستگاه‌ها و قطعات الکتریکی و الکترونیکی، لوازم التحریر، اجزا و قطعات دستگاه‌های استخراج رمزارز، لوازم ساختمانی، اقلام سریع الاشتعال، اقلام سریع الفساد عرضه شده است.

بر اساس اطلاعات جدول زمان بندی، علاقه مندان می‌توانند با دریافت اطلاعات مزایده از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت به نشانی eauc.setadiran.ir و یا تارنمای سازمان اموال تملیکی، از کالاهای عرضه شده بازدید به عمل آورده و پیشنهادهای قیمتی خود را در سامانه مذکور ثبت نمایند.

بازدید از کالاهای مطرح شده، در تمامی ایام هفته از ساعت ۸ الی ۱۴ امکانپذیر است وآخرین مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲ مهرماه خواهد بود.

همچنین ۷ مهرماه نیز رمزگشایی صورت گرفته و اسامی برندگان اعلام می‌شود.‌