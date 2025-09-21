به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جباری صبح یکشنبه در دیدار با مدیر شبکه‌های برون مرزی صدا و سیما، اظهار کرد: شبکه‌های برون مرزی صدا و سیما فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری در سطح بین‌المللی است.

وی گفت: اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل همواره با شبکه‌های برون مرزی صدا و سیما در تعامل است و آماده هرگونه همکاری به منظور معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان ازطریق این رسانه‌ها هستیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با تقدیر از اقدام شبکه سحر در پوشش کامل جشنواره بین‌المللی موسیقی عاشیق‌لار، تاکید کرد: استان اردبیل در طول سال میزبان جشنواره‌های متعددی است که پوشش این جشنواره‌ها از طریق شبکه‌های برون‌مرزی می‌تواند در معرفی دقیق‌تر فرهنگ، آداب و رسوم استان اردبیل در سطح بین‌المللی مؤثر باشد.

مرتضی شمسی مدیر شبکه‌های برون مرزی صدا و سیما نیز در این جلسه گفت: ما آماده هرگونه همکاری در تولید محتوا، معرفی آثار تاریخی و جاذبه‌های گردشگری استان اردبیل هستیم و مشکلی در زمینه تخصیص فرصت پخش برای این برنامه‌ها نداریم.

وی تاکید کرد: اردبیل در طول تاریخ خدمت بزرگی به فرهنگ و هنر کشور داشته است و ما حاضر هستیم در راستای معرفی شخصیت‌ها و آثار شاخص تاریخی استان اردبیل به تولید فیلم‌های مستند و برنامه‌های ترکیبی در استان بپردازیم و در این زمینه انتظار داریم که سوژه‌های برتر را به ما پیشنهاد کنید.