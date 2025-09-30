اعزام تیم خونگیری انتقال خون کرمانشاه به کنکاور برای تسهیل اهدای خون

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای افزایش دسترسی مردم نوعدوست و نیکوکار شهرستان کنگاور به خدمات سازمان انتقال خون، تیم خونگیری سیار اداره کل انتقال خون استان روز چهارشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۴ در این شهرستان مستقر خواهد شد.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، این تیم از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در محل ساختمان انتقال خون کنگاور آماده پذیرش و دریافت خون از داوطلبان خواهد بود و همه شهروندان میتوانند با حضور در این مرکز در پویش انساندوستانه اهدای خون مشارکت کنند.
میرزاده با اشاره به اهمیت اهدای خون به عنوان یک اقدام نجاتبخش، گفت: هر واحد خون میتواند جان سه بیمار نیازمند را نجات دهد و مردم خیر و نوعدوست کنگاور همواره در این عرصه پیشگام بودهاند و انتظار میرود در این برنامه نیز مشارکت گستردهای داشته باشند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان اینکه «نجات جان یک بیمار مساوی با بخشیدن زندگی دوباره به اوست»، تاکید کرد: همراه داشتن کارت ملی برای اهدای خون الزامی است و این موضوع برای ثبت دقیق اطلاعات اهداکنندگان ضرورت دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه ضمن قدردانی از همراهی مردم نوعدوست، از همه داوطلبان و علاقهمندان به شرکت در این امر خداپسندانه دعوت میکند در روز و زمان یادشده در محل تعیینشده حضور یابند تا با اهدای خون خود به بیماران نیازمند زندگی ببخشند.
