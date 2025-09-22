حضور تیم سیار خونگیری در گیلانغرب

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت مشارکت مردمی در تأمین خون مورد نیاز بیماران اظهار داشت: مردم شریف شهرستان گیلانغرب همواره در عرصههای مختلف همدلی و همراهی خود را ثابت کردهاند و اکنون با توجه به نیاز بیماران به خون سالم، از همه شهروندان دعوت میکنیم با حضور در طرح سیار خونگیری، بار دیگر در این حرکت انساندوستانه مشارکت کنند.
وی افزود: تیم سیار خونگیری انتقال خون کرمانشاه روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ در محل بیمارستان الزهرا (س) شهرستان گیلانغرب مستقر خواهد شد و از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ پذیرای داوطلبان اهدای خون خواهد بود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: همراه داشتن کارت ملی برای تمامی داوطلبان الزامی است و افراد واجد شرایط میتوانند با رعایت نکات بهداشتی و پزشکی، خون خود را اهدا کنند تا جان هماستانیهای نیازمند نجات یابد.
میرزاده با اشاره به اهمیت این اقدام خاطرنشان کرد: خون اهدایی هیچ جایگزینی ندارد و تنها از طریق داوطلبان تأمین میشود؛ بنابراین اهدای خون یک وظیفه اجتماعی و انسانی است که میتواند در سختترین شرایط، امیدبخش بیماران نیازمند باشد.
وی در پایان یادآور شد: همانطور که در شعار «اهدای خون، اهدای زندگی» تأکید میشود، هر واحد خون اهدایی میتواند زندگی چند بیمار را نجات دهد و انتقال خون استان بر خود فرض میداند با برنامهریزیهای منظم و استقرار تیمهای سیار، امکان مشارکت همه اقشار جامعه در این عمل خداپسندانه را فراهم کند.
