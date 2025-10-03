  1. استانها
اعزام تیم خونگیری انتقال خون کرمانشاه به سنقر و کلیایی

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از حضور تیم خونگیری در شهرستان سنقر و کلیایی خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر اعزام تیم خونگیری به شهرستان سنقر و کلیایی اظهار داشت: در راستای تأمین پایدار ذخایر خونی و تسهیل دسترسی همشهریان به خدمات انتقال خون، تیم سیار انتقال خون کرمانشاه روز شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستان سنقر مستقر خواهد شد.

وی با بیان اینکه مردم نوعدوست شهرستان سنقر همواره در اهدای خون پیشگام بوده‌اند، افزود: این تیم در محل میدان شهید دکامی (ترمینال) حضور خواهد داشت و از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر آماده دریافت خون اهدایی شهروندان است.

مدیرکل انتقال خون کرمانشاه با اشاره به اهمیت اهدای خون گفت: خون سالم یک نیاز حیاتی و همیشگی برای بیماران است و هر واحد خون می‌تواند جان سه بیمار نیازمند را نجات دهد. از این رو دعوت می‌کنیم مردم نوع‌دوست سنقر با حضور پرشور خود در این برنامه، بار دیگر جلوه‌ای از همبستگی و ایثار اجتماعی را به نمایش بگذارند.

میرزاده خاطرنشان کرد: اداره کل انتقال خون کرمانشاه تلاش دارد با برگزاری چنین برنامه‌هایی در سطح شهرستان‌ها، امکان مشارکت هرچه بیشتر مردم در امر خداپسندانه اهدای خون را فراهم کند.

وی در پایان تأکید کرد: همکاران ما با رعایت تمامی اصول ایمنی و بهداشتی آماده پذیرایی از اهداکنندگان خواهند بود و حضور مردم شریف سنقر در این اقدام انسان‌دوستانه می‌تواند ذخایر خونی استان را در شرایط مطمئنی قرار دهد.

