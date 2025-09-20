ویژگی های صبحانه و میان وعده دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: انتخاب فرآورده‌های غذایی سالم و دارای نشان تأیید سازمان غذا و دارو، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین انرژی و ارتقای تمرکز دانش‌آموزان دارد.

وی با اشاره به لزوم دقت خانواده‌ها در خرید اقلام صبحانه و میان‌وعده دانش‌آموزان، افزود: محصولات دارای برچسب اصالت، تاریخ تولید و انقضا معتبر و نشان استاندارد، از مهم‌ترین معیارهای انتخاب ایمن هستند.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: خانواده‌ها باید از خرید فرآورده‌های فله‌ای یا محصولاتی که فاقد مشخصات کامل و مجوز بهداشتی هستند، خودداری کنند؛ چرا که این محصولات می‌توانند سلامت دانش‌آموزان را به خطر بیاندازند.

بهفر یادآور شد: لبنیات پاستوریزه، آب‌میوه‌های دارای مجوز معتبر، نان‌های بسته‌بندی سبوس‌دار و میان‌وعده‌هایی مانند مغزها و میوه‌های تازه، از جمله گزینه‌هایی هستند که علاوه بر ارزش تغذیه‌ای، ایمنی لازم را نیز برای مصرف دانش‌آموزان دارند.

وی بر اهمیت فرهنگ‌سازی در میان خانواده‌ها و مدارس تأکید و تصریح کرد: هدف اصلی سازمان غذا و دارو، فراهم‌کردن بستری است که دانش‌آموزان بتوانند با اطمینان از ایمنی مواد غذایی مصرفی، روزی پرانرژی و همراه با تمرکز آغاز کنند.