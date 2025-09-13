به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمارستان فارابی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ با به صدا درآمدن دوباره زنگ مدارس، میلیون‌ها دانش‌آموز ایرانی، سفر یک ساله خود را در مسیر علم و دانش آغاز می‌کنند. اما موفقیت در این مسیر، تنها به تلاش و تمرین بستگی ندارد؛ بلکه بخش مهمی از آن در گرو سوخت‌رسانی صحیح به مغز و بدن است. تغذیه سالم، کلید طلایی شادابی، تمرکز و یادگیری بهتر دانش‌آموزان است و والدین در این زمینه نقشی حیاتی بر عهده دارند.

تغذیه؛ فراتر از سیر کردن شکم

بسیاری از ما تغذیه را تنها به عنوان روشی برای رفع گرسنگی می‌شناسیم، اما واقعیت این است که غذا، مهم‌ترین منبع انرژی برای فعالیت‌های مغزی است. یک رژیم غذایی متعادل و سرشار از مواد مغذی، می‌تواند به طور مستقیم بر حافظه، تمرکز، قدرت حل مسئله و حتی خلق و خوی دانش‌آموزان تأثیر بگذارد. بر اساس پژوهش‌های معتبر، مواد غذایی می‌توانند مستقیماً عملکرد انتقال‌دهنده‌های عصبی در مغز را تحت تأثیر قرار دهند. برای مثال، سروتونین، هورمون شادی، به میزان زیادی از طریق اسیدهای آمینه موجود در پروتئین‌ها ساخته می‌شود.

صبحانه؛ مهم‌ترین وعده برای موفقیت

صبحانه، مهم‌ترین وعده غذایی برای آغاز روز تحصیلی است. خوردن یک صبحانه کامل و سالم نه تنها انرژی لازم برای فعالیت‌های روزانه را فراهم می‌کند، بلکه از افت قند خون در ساعات اولیه مدرسه جلوگیری کرده و به حفظ تمرکز کمک می‌کند. به جای کیک‌ها و بیسکویت‌های شیرین، که باعث افت ناگهانی انرژی می‌شوند، گزینه‌هایی چون نان سنگک، نان جو یا نان تست سبوس‌دار که انرژی را به تدریج آزاد می‌کنند، تخم‌مرغ، پنیر، گردو یا بادام که به ساخت سلول‌های مغزی و احساس سیری طولانی‌مدت کمک می‌کنند، میوه‌ها و سبزیجات تازه و در کنار موارد بالا نباید مصرف لبنیات به ویژه نوشیدن شیر را در نظر بگیرید.

میان‌وعده‌های هوشمندانه، انرژی پایدار

میان‌وعده‌ها نقش مهمی در حفظ سطح انرژی و تمرکز دانش‌آموز در طول روز دارند. والدین باید از قرار دادن خوراکی‌های فرآوری‌شده و پر شکر در کیف فرزندان خود خودداری کنند و به جای آن، از مواردی چون گردو، بادام، پسته و تخمه که سرشار از امگا ۳ و ویتامین E هستند، کشمش، انجیر، خرما، سیب یا موز که منبع طبیعی قند و فیبر هستند و نان و پنیر با سبزیجات استفاده کنید.

آب؛ مایع حیات برای مغز

کم‌آبی حتی به میزان کم می‌تواند باعث خستگی، کاهش تمرکز و سردرد شود. تشویق کودکان به نوشیدن آب کافی در طول روز تحصیلی بسیار حیاتی است. به جای نوشیدنی‌های شیرین و گازدار، بطری آب را همیشه در دسترس آن‌ها قرار دهید.

نقش والدین در آموزش عادات غذایی صحیح

مسئولیت تغذیه سالم تنها به تهیه غذا خلاصه نمی‌شود. والدین باید به فرزندان خود بیاموزند که چرا تغذیه خوب مهم است و چگونه می‌توانند انتخاب‌های غذایی سالم‌تری داشته باشند. خرید مواد غذایی با هم، کمک گرفتن از آن‌ها در آشپزی و ایجاد فضایی مثبت در اطراف غذا، می‌تواند عادات سالمی را در آن‌ها نهادینه کند که در تمام زندگی‌شان مفید خواهد بود.

با توجه به این نکات، مطمئن باشید که با یک برنامه‌ریزی غذایی درست، نه تنها به رشد جسمی فرزندتان کمک می‌کنید، بلکه مسیر او برای دستیابی به موفقیت‌های تحصیلی را نیز هموار خواهید ساخت.