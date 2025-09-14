سیدعلی کشاورز، متخصص تغذیه، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره تغذیه سالم کودکان دبستانی و به ویژه کلاس اولی‌ها با اشاره به اهمیت صبحانه کامل گفت: بسیاری از کودکان به دلیل دیر خوابیدن، صبح‌ها صبحانه نمی‌خورند که این موضوع تأثیر منفی بر یادگیری و انرژی آن‌ها دارد و کودکان دبستانی بهتر است بین ۸ تا ۹ شب بخوابند تا صبح بتوانند صبحانه‌ای شامل نان، پنیر، گردو و یک لیوان شیر میل کنند.

میان‌وعده سالم در مدرسه چیست؟

وی در خصوص تغذیه‌ای که کودکان با خود به مدرسه می‌برند، توضیح داد: یک لقمه سالم شامل نان و پنیر، فیله مرغ یا گوشت کم‌چرب در فصول سرد و یک تا دو واحد میوه همراه با شیر استریل مناسب است و این نوع شیر به دلیل بسته‌بندی استریل، تا باز شدن قابل نگهداری طولانی است و پس از باز شدن نیز تا یک یا دو روز در یخچال سالم می‌ماند.

وی افزود: مصرف سوسیس، کالباس، فست فود، کیک، شکلات، کاکائو و نوشابه توسط کودکان مناسب نیست و بوفه‌های مدارس باید فقط مواد غذایی سالم عرضه کنند، برای مثال دولت کشور امارات، ۸ نوع ماده غذایی را برای کودکان در مدارس ممنوع کرده تا سلامت آن‌ها تضمین شود.

کشاورز در مورد کنترل وزن کودکان گفت: امروز مشکل اکثر کودکان اضافه وزن است و خانواده‌ها باید مصرف روغن و قند و شکر را به حداقل برسانند تا کودکان دچار چاقی و عوارض آن در آینده نشوند و گاهی خانواده‌ها وقتی کودکشان نرمال است، نگران کم‌وزنی او هستند، اما باید توجه داشت که چاقی زمینه‌ساز بیماری‌های قلبی، دیابت و مشکلات دیگر خواهد بود.