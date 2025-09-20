هوای زنجان برای گروه های حساس ناسالم است

الناز هاشمی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: طبق پایشهای صورتگرفته، شاخص کیفی هوای زنجان در ۲۴ ساعت گذشته عدد ۱۲۷ را ثبت کرده است و این استان در وضعیت ناسالم قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه هوای استان زنجان در وضعیت ناسالم قرار دارد افراد بهویژه گروههای حساس باید تا حدامکان از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیههای بهداشتی را جدی بگیرند.
کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم ادارهکل حفاظت محیطزیست استان زنجان گفت: شاخص هوا از صفر تا ۵۰ پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ برای گروههای حساس ناسالم و از ۱۵۱ تا ۲۰۰ نیز برای همه افراد ناسالم است.
هاشمی تاکید کرد: شاخص هوا از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ نیز خطرناک است.
