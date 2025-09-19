آلودگی هوا در خوزستان به مرز هشدار رسید؛ دشت آزادگان در وضعیت بنفش

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این داده‌ها، شاخص آلودگی هوا در بهبهان ۱۴۰، خرمشهر ۱۳۸، هویزه ۱۳۰، شوش ۱۲۲، اهواز ۱۱۱، شادگان ۱۰۶ و ماهشهر ۱۰۴ AQI ثبت شد که همگی نشان‌دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

در مقابل، شهرهای آبادان، آغاجاری، اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، دزفول، دهدز، رامهرمز، گتوند، لالی، ملاثانی، هفتکل و هندیجان امروز هوای قابل قبول داشتند.

کارشناسان هشدار دادند افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایط ناسالم از فعالیت طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند و سایر گروه‌ها نیز این فعالیت‌ها را به حداقل برسانند.