  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

آلودگی هوا در خوزستان به مرز هشدار رسید؛ دشت آزادگان در وضعیت بنفش

آلودگی هوا در خوزستان به مرز هشدار رسید؛ دشت آزادگان در وضعیت بنفش

اهواز – داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می‌دهند که در ساعت ۱۰ صبح امروز جمعه، کیفیت هوا در دشت آزادگان با شاخص ۲۰۹ AQI به وضعیت «بنفش» و بسیار ناسالم رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این داده‌ها، شاخص آلودگی هوا در بهبهان ۱۴۰، خرمشهر ۱۳۸، هویزه ۱۳۰، شوش ۱۲۲، اهواز ۱۱۱، شادگان ۱۰۶ و ماهشهر ۱۰۴ AQI ثبت شد که همگی نشان‌دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

در مقابل، شهرهای آبادان، آغاجاری، اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، دزفول، دهدز، رامهرمز، گتوند، لالی، ملاثانی، هفتکل و هندیجان امروز هوای قابل قبول داشتند.

کارشناسان هشدار دادند افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایط ناسالم از فعالیت طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند و سایر گروه‌ها نیز این فعالیت‌ها را به حداقل برسانند.

کد خبر 6594299

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ما توی هویزه دیگه زندگی نداریم تا کی این وضعیت ادامه داره

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها