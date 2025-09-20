استان زنجان با داشتن ۲۴ رویداد و جشنواره جزو سه استان برتر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید میکائیل موسوی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه هیجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و نوزدهمین نمایشگاه صنایع دستی کشور در زنجان، بیان داشت: رویداد جشنواره ملی آش ایرانی، امسال شاهد حضور ۴۰ آشپز ماهر از سراسر کشور بود که با پخت غذاهای محلی، فرهنگ و شهر خود را معرفی کردند.

وی اظهار کرد: این استان امسال نیز به عنوان میزبان مهربان و پایتخت شور و شعور حسینی، جمع زیادی از گردشگران و مهمانان را از سراسر کشور میزبان کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، گفت: حدود ۱۵۰ هنرمند از سراسر کشور در این جشنواره حضور داشتند و بیش از ۵۰۰ اثر هنری ارزشمند خود را به نمایش گذاشتند.

موسوی تاکید کرد: در این جشنواره چهار کشور همسایه و دوست، یعنی عراق، افغانستان، پاکستان و هندوستان، به عنوان مهمان حضور داشتند و در طول برگزاری جشنواره، برنامه‌های آئینی و موسیقی سنتی متعددی اجرا شد.

وی گفت: استان زنجان در تقویم گردشگری خود با داشتن ۲۴ رویداد و جشنواره، جزو سه استان برتر کشور است که جشنواره آش و نمایشگاه صنایع دستی، از مهم‌ترین این رویدادها محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، تصریح کرد: آش به دلیل استفاده از سبزیجات و تره‌های کوهستانی، خواص دارویی و سلامت‌بخشی نیز دارد و در کنار جشنواره آش، استان زنجان جشنواره‌های متعددی مانند جشنواره پخت ماهی، جشنواره جغور بغور، جشنواره نان محلی، جشنواره سرآشپزان و جشنواره بین‌المللی غذای زنجان را برگزار کرد که این رویدادها، شهر زنجان را به عنوان شهر خوراک و غذاهای محلی مطرح کرده است.

موسوی گفت: در راستای تحقق شعار «زمینه‌سازی برای مشارکت بخش خصوصی»، اداره کل استان زنجان توانست بخش خصوصی را به صورت مشارکتی، صددرصد در این جشنواره حضور دهد.