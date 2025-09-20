بسته حمایتی مادرانه در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر در نشست تخصصی با بانوان مدیر استان مازندران که در ساری برگزار شد، اعلام کرد: دولت در نظر دارد تا از سال ۱۴۰۵ به مادران کمک‌هزینه‌ای برای تأمین ملزومات کودک و دیگر نیازهای مرتبط با فرزند اول به بعد واریز کند.

وی با تأکید بر اهمیت حضور زنان در توسعه کشور افزود: دستیابی به قله‌های پیشرفت برای ایران تنها با مشارکت برابر زنان و مردان امکان‌پذیر است و بدون حضور فعال زنان در عرصه‌های مختلف، هیچ تحول و پیشرفتی در کشور محقق نخواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به حضور ۷۹ بانوی نخبه در سطوح مختلف مدیریتی در استان مازندران، این امر را نماد شایسته‌سالاری و اعتماد دولت به توانمندی‌های زنان عنوان کرد و افزود: زنان همواره در کنار مردان در دوران‌های مختلف تاریخی، از جمله انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و سایر عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی همچنین بر لزوم توجه بیشتر به مسائل مختلف زنان در جامعه تأکید کرد و موضوعاتی نظیر حق عائله‌مندی، کاهش ساعات کاری بانوان، انعطاف‌پذیری شغلی و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی زنان را از جمله مباحث مورد بررسی در این نشست دانست.

مازندران به عنوان پایلوت اشتغال زنان سرپرست خانوار

بهروزآذر از انتخاب استان مازندران به عنوان پایلوت برنامه اشتغال زنان سرپرست خانوار خبر داد و افزود: هدف ما ارتقای سهم زنان در شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای خانگی است تا از این طریق به توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان بپردازیم و شرایط اشتغال و رفاه آنان را بهبود بخشیم.