دفاع مقدس امروز، دفاع در برابر رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد سید هاشمی صبح شنبه در جلسه رسمی شورای شهر با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس، این ایام را به ملت شریف ایران، مردم ولایتمدار اردبیل و همه تلاشگران و مجاهدان عرصه دفاع مقدس تبریک و تهنیت گفت.

وی با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم هفته دفاع مقدس در سال‌های گذشته، اظهار کرد: هر ساله برنامه‌های گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس در اردبیل به‌صورت باشکوه و ارزشمند برگزار می‌شود، اما امسال این مراسم باید رنگ و بویی متفاوت داشته باشد.

رئیس شورای شهر اردبیل با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر در کشور عزیزمان ایران وپیروزی در برابر رژیم صهیونیستی تأکید کرد: ما در روزهای اخیر شاهد دفاع مقدسی دیگر از سوی رزمندگان جبهه مقاومت در برابر اسرائیل بودیم. بنابراین انتظار می‌رود شهرداری اردبیل در فضاسازی شهری و برنامه‌های فرهنگی، این موضوع را مورد توجه ویژه قرار داده و جلوه‌ای از این دفاع جانانه را نیز به نمایش بگذارد.

سیدهاشمی همچنین با اشاره به پخش مستندی از دستاوردهای هوافضای سپاه پاسداران از تلویزیون ملی گفت: این مستند، بخشی از عظمت و توانمندی‌های کشور در عرصه دفاعی را به تصویر کشید. وظیفه همه ماست که این دستاوردها و رشادت‌های رزمندگان را به‌درستی به مردم معرفی کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس وظیفه‌ای همگانی است و همه دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه شهرداری اردبیل باید به شکل جدی در این زمینه ورود کنند. همچنین در این ایام، یادواره شهدای اصناف نیز در استان برگزار خواهد شد که رئیس سازمان بسیج اصناف کشور به این مراسم دعوت شده است.



تدوین سند گردشگری شهری، ضرورتی برای دستیابی به درآمد پایدار شهری است

سید هاشمی همچنین با اشاره به قرار گرفتن در هفته گردشگری، بر ضرورت توجه جدی به حوزه گردشگری شهری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه برای دستیابی به درآمد پایدار در سطح شهر، تدوین یک سند اساسی در حوزه گردشگری شهری ضروری است، اظهار کرد: شهرداری اردبیل باید نگاه ویژه‌ای به موضوع اقتصاد گردشگری داشته باشد، چرا که این حوزه می‌تواند به یکی از منابع پایدار درآمدی برای شهر تبدیل شود.

رئیس شورای شهر اردبیل با اشاره به نقش مهم اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در توسعه گردشگری، گفت: با وجود آنکه متولی اصلی گردشگری، میراث فرهنگی است، اما انتظار می‌رود شهرداری با این دستگاه تعامل مؤثر و سازنده‌ای برقرار کند.

سید هاشمی همچنین خواستار ورود جدی‌تر شهرداری در برنامه‌های هفته گردشگری شد و افزود: از شهردار اردبیل درخواست داریم تا سازمان فرهنگی، ورزشی و گردشگری شهرداری را مکلف کند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، برنامه‌هایی هدفمند در راستای توسعه اقتصاد گردشگری طراحی و اجرا نماید.