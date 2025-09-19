دفاع مقدس نماد حماسه پرشکوه ملت مقاوم ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه با اشاره به برگزاری نشست اضطراری کشورهای عربی و اسلامی در دوحه قطر پس از حمله رژیم صهیونیستی به دفتر حماس در این کشور اظهار کرد: مواضع سران کشورها در این اجلاس تقریباً مواضع ارتقا یافته‌ای بود که گامی به سمت اقدام عملی دیده می‌شود و این رویکرد را در مواضع برخی از سرانی که در اجلاسیه دوحه حضور یافته بودند، می‌توان دید.

امام جمعه گناوه افزود: همه این کشورها تا قبل از عملیات طوفان الاقصی به دنبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بودند ولی در شرایط کنونی که این حملات به خود آنها رسید فهمیدند که آمریکا حامی آنها نیست و این کشورها به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند یک رابطه عادی با رژیم صهیونیستی داشته باشند.

وی گفت: متأسفانه در داخل کشور برخی خطوط انحرافی بعد از اجلاسیه دوحه در بین برخی از چهره‌ها از جمله نمایندگان که چند دوره در مجلس بودند خط خودتحقیری را شاهد بودیم، اما این خودتحقیرها جنگ ۱۲ روزه را علیه کشور ما و جوابی که ملت ایران به این دشمنان دادند را ندیدند.

وی ادامه داد: کشور ما نیازی به برگزاری اجلاسیه ندارد و ایستادگی و مقاومت ملت قهرمان ایران اسلامی، صلابت و اقتدار نیروهای مسلح و توانایی زدن پایگاه آمریکا در قطر نشان از قدرت ملت و نیروهای مسلح ما است، هیچ کشوری شاید به ظاهر در این جنگ ۱۲ روزه با کشور ما نبود اما اقتدار، اتحاد و انسجام در کشور ما از هزاران اجلاس دوحه که هیچ دستاورد عملی نداشت، برتر و بالاتر است.

دفاع مقدس ۸ ساله از بزرگترین افتخارات ملت ایران

وی با اشاره گرامیداشت ۳۱ شهریور آغاز هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره همه شهدا بیان کرد: دفاع مقدس گنجینه‌ای ارزشمند و از درخشان‌ترین و مهمترین بخش‌های تاریخ انقلاب اسلامی و نماد همیشگی حماسه پرشکوه ملت مقاوم ایران اسلامی است.

وی اضافه کرد: دوران دفاع مقدس به عنوان رویدادی ماندگار و جاودان، با وجود همه خسارت‌هایی که در این دوره بر کشور وارد شد، است و درس ایستادگی، مقاومت، عزت و ایستادگی استقلال به ارمغان آورد.

امام جمعه گناوه بیان کرد: دفاع مقدس ۸ ساله از بزرگترین افتخارات ملت ایران وتجلی گاه ایستادگی و فداکاری عمومی بی نظیر ملت ایران در همه ادوار تاریخ کشور است به گونه‌ای که چراغ هدایت و راهنما برای آیندگان نزدیک و دور جهت مدیریت راهبردی و کلان کشور تلقی می‌شود.

عوامل اصلی آغاز جنگ تحمیلی

وی با اشاره به سه عامل اصلی آغاز جنگ تحمیلی از سوی دشمن بعثی علیه کشورمان گفت: ضعف داخلی و مدیریت ضعیف رئیس جمهور آن دوران و ناهماهنگی که در راس هرم و فرماندهی و عدم آمادگی نظامی، ترس قدرت‌های خارجی و استکباری از گسترش انقلاب اسلامی و جاه طلبی و اشتباه صدام که در رؤیای خود رهبری جهان عرب را داشت، سه عامل اصلی آغاز این جنگ ۸ ساله تحمیلی بود.

وی ادامه داد: طی ۲۰۰ سال اخیر هرگاه کشور ما مورد حمله دشمنان واقع شد قسمت‌هایی از کشور زیر چکمه‌های دشمنان قرار گرفت اما در دوران دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک کشور به دشمن داده نشد، و با دفاع جانانه جوانان سلحشور کشور که تمام هستی خود را در طبق اخلاص گذاشتند و نگذاشتند حتی یک وجب از سرزمین ایران اسلامی جدا شود و این همت جوانان ما در دوران دفاع مقدس بود و در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز بار دیگر همین جوانان بودند که تا آخرین نفس از وطن و ملت دفاع و حفاظت کردند.

جوانان ایران اسلامی افتخار آفرین همه عرصه‌ها

وی با بیان اینکه جوانان ایران اسلامی امروز در همه عرصه‌ها برای کشور افتخارآفرین هستند، افزود: اگر روزی جوانان ایران اسلامی با حضور در جبهه‌های حق علیه باطل و پشت خاکریزها از کشور دفاع می‌کردند امروز نیز در تمام میادین علمی، ورزشی، المپیادها و عرصه‌های مختلف پرچم پرافتخار کشور مان را بالا می‌برند و برای ملت و ایران اسلامی عزت و سربلندی به ارمغان می‌آورند.

امام جمعه گناوه قهرمانی تیم کشتی آزاد کشور مان را در مسابقات جهانی به همه هموطنان و ورزشکاران تبریک گفت.

نیروی انسانی مهمترین عامل و رکن پیشرفت

وی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس بیان کرد: امروز آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد کشور برای رسیدن به اهداف اساسی نظام است.

وی با بیان اینکه مهمترین عامل و رکن پیشرفت نیروی انسانی است، بیان کرد: امروز نیاز کشور، حوزه تعلیم و تربیت، دانش آموزان و دغدغه اولیا و مربیان، بحث تعلیم و تربیت است.

وی گفت: در برهه کنونی در بحث تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش یک دغدغه اساسی برای والدین وجود دارد و اگر نسبت به تعلیم و تربیت فرزندان بی تفاوت شویم آینده فرزندان آینده درخشانی نخواهد بود.

وی ادامه داد: اگر چه تامین لوازم التحریر و وسایل مورد نیاز دانش آموزان دغدغه امروز خانواده‌ها است اما مهمتر از همه اینها باید یک مدرسه انقلابی و دانش آموز تراز انقلاب اسلامی داشته باشیم و این فرصت مهمی در اختیار ما است که باید از آن استفاده کرد.

وی بیان کرد: به تعبیر فرمایش رهبری هیچ گاه نباید آموزش و پرورش را سیاسی کنیم و ملاک اصلی و مهم و تأثیرگذار، تعلیم و تربیت نسلی است که آینده ساز کشور و نیروی محرک کشور در آینده هستند.

وی تاکید کرد: ارتباط بین مدرسه و خانواده‌ها و والدین باید بیشتر شود و این ارتباط نقش مهمی در تعلیم و تربیت فرزندان دارد.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه همه باید به آموزش و پرورش در اجرای برنامه‌ها و اهداف آن کمک کنند، بیان کرد: سند تحول بنیادین از مطالبات مهم رهبر معظم انقلاب در آموزش و پرورش است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

کمک به دانش آموزان در آستانه سال تحصیلی

حجت الاسلام رکنی حسینی از خیرین و همه کسانی که توانایی مالی دارند، خواست تا در آستانه سال تحصیلی جدید در تامین نیازمندی‌های دانش آموزان بی بضاعت کمک و شادی آغاز سال تحصیلی را به آنها هدیه کنند.

وی با بیان اینکه خیرین شهرستان گناوه همواره در کارهای خیر پیشگام هستند، افزود: باید بانک و سامانه جامع اطلاعات از نیازمندان واقعی داشته باشیم تا همه نهادهای حمایتی و خیرین دست به دست هم دهیم و بیشتر بتوان عادلانه و به همه نیازمندان آبرومند کمک کنیم.