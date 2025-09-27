  1. استانها
  2. کرمان
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

۳۷ حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان ریگان مسدود شد

ریگان- سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان ریگان گفت: برای احیا و تعادل‌بخشی منابع آب، تعداد ۳۷ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان ریگان طی شش‌ ماهه نخست سال جاری مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم کریمی‌مهر، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، با تلاش کارکنان مدیریت منابع آب شهرستان ریگان و در چارچوب طرح احیا و تعادل‌بخشی، ۳۷ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب المنفعه شده است.

وی با اشاره به کاهش سطح آبخوان‌های ریگان و شرایط نامطلوب دشت‌های این شهرستان افزود: اقدامات لازم به منظور حفاظت از منابع آب زیرزمینی به‌صورت جدی در حال پیگیری است.

کریمی‌مهر، همچنین از شناسایی و توقیف سه دستگاه حفاری غیرمجاز از نوع ضربه‌ای خبر داد و گفت: این عملیات با هماهنگی دستگاه قضائی و همکاری نیروی انتظامی انجام شده است.

