۳۷ حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان ریگان مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم کریمیمهر، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، با تلاش کارکنان مدیریت منابع آب شهرستان ریگان و در چارچوب طرح احیا و تعادلبخشی، ۳۷ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب المنفعه شده است.
وی با اشاره به کاهش سطح آبخوانهای ریگان و شرایط نامطلوب دشتهای این شهرستان افزود: اقدامات لازم به منظور حفاظت از منابع آب زیرزمینی بهصورت جدی در حال پیگیری است.
کریمیمهر، همچنین از شناسایی و توقیف سه دستگاه حفاری غیرمجاز از نوع ضربهای خبر داد و گفت: این عملیات با هماهنگی دستگاه قضائی و همکاری نیروی انتظامی انجام شده است.
