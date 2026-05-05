تجهیز بیش از هزار چاه‌ کشاورزی کرمان به کنتور هوشمند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید علیدادی سلیمانی، پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت اجرای طرح نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های کشاورزی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۰۳۸ حلقه چاه کشاورزی در استان کرمان به این سامانهها مجهز شدهاند.
وی افزود: نصب کنتورهای هوشمند یکی از ابزارهای مؤثر در مدیریت و پایش دقیق برداشت از منابع آب زیرزمینی است و در راستای برنامههای تعادلبخشی و حفاظت از دشتهای بحرانی استان انجام میشود.
علیدادی سلیمانی، اظهار کرد: اکنون بر روی حدود ۹۰ درصد از چاههای کشاورزی شمال استان کرمان کنتور هوشمند نصب شده و اجرای این طرح در شهرستانهای جنوبی نیز با جدیت در حال پیگیری است.
به گفتهی وی، با بهرهبرداری از این کنتورها، دادههای مربوط به برداشت آب بهصورت برخط ثبت و به سامانههای نظارتی شرکت آب منطقهای ارسال میشود و این دادهها مبنای تصمیمگیری دقیقتر در زمینهی مدیریت مصارف، کنترل اضافهبرداشتها و اجرای سیاستهای مدیریتی مبتنی بر واقعیت خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمان گفت: این شرکت در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو توسعه طرح نصب کنتورهای هوشمند را با جدیت دنبال میکند و تحقق اهداف آن، نیازمند همراهی و همافزایی بهرهبرداران بخش کشاورزی است.
علیدادی سلیمانی، با تأکید بر وضعیت بحرانی سفرههای آب زیرزمینی این استان تصریح کرد: استفاده از کنتورهای هوشمند موجب شفافیت در میزان برداشت و ایجاد امکان سهمیهبندی هوشمند و اصلاح الگوی مصرف میشود و نقش مهمی در کاهش افت سطح ایستابی و جلوگیری از تخریب دشتهای استان دارد.
نظر شما