فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با استناد به دادههای ایستگاههای سنجش کیفیت هوا اظهار کرد: هوای برخی شهرستانها در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. با توجه به احتمال تداوم این شرایط تا ظهر امروز، لازم است همه شهروندان به ویژه گروههای حساس نکات بهداشتی را جدی بگیرند.
ایمانی با هشدار نسبت به تهدید مستقیم آلودگی هوا برای سالمندان، مادران باردار، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی، تصریح کرد: این افراد به هیچ عنوان نباید از منزل خارج شوند. ورزشکاران نیز در چنین شرایطی از فعالیت در فضای باز خودداری کنند و کوهنوردان باید برنامههای صعود خود را لغو نمایند. حضور در پارکها و انجام پیادهروی در چنین وضعیتی بیش از آنکه منفعتی برای سلامت داشته باشد، خطرناک است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه با تأکید بر کاهش ترددهای غیرضروری در سطح شهر گفت: شهروندان باید استفاده از خودروهای شخصی را کاهش دهند و در صورت اجبار به تردد، شیشهها را بالا نگه دارند و حتماً از ماسکهای استاندارد نظیر N95 یا FFP2 و FFP3 استفاده کنند.
وی افزود: کارکنانی که به واسطه شرایط شغلی بیش از دیگران در معرض آلودگی قرار دارند از جمله نیروهای پلیس راهور، باید از وسایل حفاظت فردی و ماسکهای استاندارد استفاده کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه همچنین در خصوص سبک تغذیه مناسب در روزهای آلوده خاطرنشان کرد: مصرف شیر و ماست کمچرب، میوهها، سبزیجات تازه و مایعات باید افزایش یابد تا بدن توان دفع سموم بیشتری داشته باشد. در مقابل، مصرف سیگار و قلیان باید به حداقل برسد. علاوه بر این، مردم از هرگونه فعالیتی که منجر به افزایش آلودگی میشود تا زمان بازگشت هوا به شرایط مطلوب خودداری کنند.
ایمانی با اشاره به پیامدهای خطرناک آلودگی هوا تأکید کرد: در صورت بروز علائمی همچون تنگی نفس یا ناراحتیهای قلبی-عروقی، مراجعه فوری به مراکز درمانی و بیمارستانها الزامی است. همچنین توصیه میشود مردم حتیالامکان در روزهای آلوده از گردش در طبیعت نیز خودداری کنند.
وی در پایان از مردم خواست آخرین اطلاعیههای مربوط به وضعیت هوا و توصیههای بهداشتی را تنها از طریق صداوسیمای مرکز استان و کانال اخبار سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پیگیری کنند و خاطرنشان کرد: سلامت شهروندان در گرو رعایت این توصیههاست و بیتوجهی به آن میتواند عوارض جبرانناپذیری بر جای بگذارد.
نظر شما