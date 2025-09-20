بیمه سلامت برای مردم «گران» شد

به گزارش خبرنگار مهر، قریب به ۴۶ میلیون نفر در کشور تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستند که از این تعداد، بالغ بر ۲۰ میلیون نفر بیمه شده روستاییان، عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر، قریب به ۵ میلیون نفر کارکنان دولت و خانواده‌های آنها، قریب به ۳ میلیون نفر بیمه شدگان صندوق سایر اقشار شامل مددجویان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید و طلاب تحت پوشش حوزه‌های علمیه و گروهی از اتباع خارجی و حدود ۱۸ میلیون نفر در قالب صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

بیمه سلامت به عنوان یکی از دو سازمان بیمه گر بزرگ کشور، تقریباً نیمی از جمعیت ایران را تحت پوشش خدمات بیمه‌ای خود دارد و از آنجا که یک سازمان دولتی است؛ بیشترین افرادی که تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند، از دهک‌های کم درآمد و پایین جامعه هستند. از همین رو، پنج دهک اول جامعه به صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت برخوردار می‌شوند و برای دهک‌های ۶ تا ۱۰ جامعه، حق بیمه پرداختی تعریف شده است.

بنابر اعلام سازمان بیمه سلامت ایران در فروردین ۱۴۰۴، سهم پرداختی حق بیمه دهک‌های ۶ تا ۱۰ اعلام شد و بر همین اساس، مبلغ حق بیمه سالانه ۲۸۲۹۶۰۰ تومان شده بود که از این میزان؛ دهک ۶، ۲۰ درصد؛ دهک ۷، ۳۰ درصد؛ دهک ۸، ۴۰ درصد؛ دهک ۹، ۵۰ درصد و دهک ۱۰، تمام مبلغ حق بیمه را باید پرداخت کنند.

این در حالی است که برخی از هموطنان در تماس با خبرگزاری مهر، مدعی بودند که سهم پرداختی آنها افزایش یافته است. به دنبال آن، این موضوع را از سازمان بیمه سلامت پیگیری کردیم و مشخص شد که سهم پرداختی مردم افزایش یافته است.

آن طور که سازمان بیمه سلامت اعلام کرده است، سهم دهک ۶ بابت حق بیمه سلامت؛ از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته و دلیل آن نیز، کاهش سهم دولت عنوان شده است. یعنی اینکه دولت در حمایت از دهک‌های ۶ تا ۹، دچار محدودیت منابع شده و در نتیجه آن، پرداختی مردم بیشتر شده است.

پاسخ سازمان بیمه سلامت

خدمات سازمان بیمه سلامت از طریق چهار صندوق تخصصی ارائه می‌شود:

۱. صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان: ویژه حمایت از افرادی که فاقد هرگونه پوشش بیمه پایه سلامت هستند و در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰ هزار نفر سکونت دارند.

۲. صندوق کارکنان دولت: ارائه پوشش جامع بیمه‌ای به کارمندان دولت و خانواده‌های آنان.

۳. صندوق سایر اقشار: مخصوص خانواده معظم شهدا و ایثارگران، مددجویان کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی، همچنین طلاب، روحانیون و دانشجویان.

۴. صندوق روستاییان و عشایر: پوشش بیمه‌ای روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر که عمدتاً در مناطق کمتر برخوردار زندگی می‌کنند.

علاوه بر این، صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج نیز به طور ویژه از بیماران خاص، صعب‌العلاج و نادر حمایت می‌کند.

مبلغ «حق سرانه» که در ابتدای سال اعلام شده، تغییری نداشته است، اما میزان مشارکت افراد در پرداخت حق بیمه دستخوش تغییر شده است؛ به این معنا که سهم پرداختی بیمه‌شدگان افزایش یافته و سهم دولت کاهش یافته است.

برای نمونه، در دهک شش میزان حق بیمه سالانه که پیش‌تر با مشارکت ۲۰ درصدی معادل ۵,۶۵۹,۲۰۰ ریال بود، براساس ابلاغ جدید دولت به ۴۰ درصد مشارکت تغییر یافته و در حال حاضر مبلغ حق بیمه در این دهک ۱۱,۳۱۸,۴۰۰ ریال تعیین شده است.

بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران به تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۳، سهم مشارکت بیمه‌شدگان در پرداخت حق بیمه براساس دهک درآمدی به شرح زیر است: