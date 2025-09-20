به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه و همزمان با برگزاری مراسم تقدیر از مدیران حوزه مهارتآموزی استان کرمانشاه در سپاه حضرت نبیاکرم (ص)، از خانواده شهید سرهنگ دوم پاسدار رامین مهدیآبادی، که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
در این آئین که با حضور جمعی فرماندهان نظامی همراه بود، از تلاش مدیران و فعالان حوزه مهارتآموزی سربازان که نقش مؤثری در ارتقای سطح مهارتهای جوانان و ایجاد زمینههای اشتغال در استان ایفا کردهاند، قدردانی به عمل آمد.
هدف این برنامه، گسترش طرحهای مهارتافزایی و توانمندسازی سربازان در دوران خدمت برای کاهش نرخ بیکاری و کمک به رونق اقتصادی استان عنوان شد.
بخش ویژه این مراسم به تجلیل از خانواده شهید سرهنگ دوم پاسدار رامین مهدیآبادی اختصاص داشت؛ مربی پرتلاش قرارگاه مهارتآموزی که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد.
در پایان مراسم، لوح سپاس و هدایایی به مدیران برگزیده حوزه مهارتآموزی استان کرمانشاه و خانواده شهید مهدیآبادی اهدا شد تا از زحمات آنان در گسترش فرهنگ مهارتآموزی و پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی تقدیر شود.
