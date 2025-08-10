به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی کیانی، صبح یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، ضمن تبریک روز خبرنگار، به تشریح برنامه‌های ارتش در حوزه رسیدگی به معیشت و مهارت‌آموزی سربازان پرداخت.

وی با اشاره به ابلاغ «مصباح» از سوی مقام معظم رهبری و ستاد کل نیروهای مسلح گفت: این طرح شامل بیش از ۵۰ بند در زمینه‌های مختلف از جمله سرکشی به خانواده‌های سربازان شهید، رسیدگی به وضعیت معیشتی، کمک به ازدواج سربازان و حل مشکلات فردی آنان است.

کیانی افزود: مهارت‌آموزی به سربازان یکی از اولویت‌های اصلی ارتش است و در این راستا آموزش‌هایی در حوزه‌هایی همچون آرایشگری، نانوایی، کامپیوتر، گل‌کاری و مشاغل فنی ارائه می‌شود. وی تاکید کرد: سربازان پس از پایان خدمت، علاوه بر تجربه نظامی، با یک مهارت کاربردی نیز وارد جامعه می‌شوند.

به گفته وی، پادگان‌ها همچنین کلاس‌های قرآن و دوره‌های فرهنگی و هنری برگزار می‌کنند و از استعدادهای شعری و موسیقایی سربازان برای تولید سرودهای حماسی بهره می‌برند.

ارشد عقیدتی سیاسی ارتش در منطقه اصفهان با بیان اینکه این اقدامات باعث تغییر نگرش مثبت سربازان نسبت به خدمت شده است، گفت: در سال‌های اخیر موارد ترک خدمت یا نارضایتی به حداقل رسیده و حتی برخی سربازان پس از پایان خدمت، ارتباط خود را با یگان‌ها حفظ می‌کنند.

وی از حمایت فرماندهان و مسئولان پادگان‌ها در اجرای این طرح‌ها قدردانی کرد و افزود: هدف اصلی، توانمندسازی سربازان برای زندگی پس از خدمت و ایجاد روحیه خودباوری و مسئولیت‌پذیری در آنان است.