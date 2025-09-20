دفاع مقدس الگویی جهانی برای مدیریت بحران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی، فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به نقش تاریخی عملیات‌های بزرگ دوران جنگ تحمیلی، اظهار داشت: دشمن پس از اشغال خرمشهر، تمام توان خود را برای تصرف آبادان به‌کار گرفت، اما با ایستادگی مردم و رزمندگان، تنها موفق به محاصره این شهر شد.

وی افزود: در هشتم آبان‌ماه، زمانی که دشمن به مدت ۱۰ شبانه‌روز آبادان را زیر آتش گرفت و با وجود تلفات سنگین عقب‌نشینی کرد، حضرت امام خمینی (ره) با آن جمله تاریخی فرمودند: «حصر آبادان باید شکسته شود». این فرمان، نقطه آغاز هم‌افزایی و اتحاد میان نیروهای مسلح و مردم شد که به عملیات ثامن‌الائمه و شکست حصر آبادان انجامید.

فرمانده سپاه استان با اشاره به نقش شهیدان والامقام همچون شهید حسن باقری، شهید محمد باقری و سپهبد شهید غلامعلی رشید در طراحی و اجرای عملیات‌های بزرگ، گفت: این عزیزان از ستون‌های اصلی دفاع مقدس بودند و جای خالی‌شان امروز بیش از همیشه احساس می‌شود.

سردار افضلی ادامه داد: عملیات‌های فتح بستان، فتح‌المبین و الی بیت‌المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر شد، نشان داد که آغاز درست، پایان رضایت‌بخش را رقم می‌زند. این دستاوردها حاصل ایمان، اخلاص و تبعیت از ولایت فقیه بود.

وی با تأکید بر اهمیت تبیین فرهنگ جهاد و شهادت برای نسل جوان، خاطرنشان کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، دنیا بار دیگر شاهد نقش‌آفرینی جوانانی بود که دشمنان تلاش داشتند آن‌ها را بی‌هویت معرفی کنند، اما همان‌ها با ایثار و فداکاری، معادلات جهانی را تغییر دادند.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) با اشاره به جایگاه رفیع ولایت فقیه در هدایت نظام اسلامی، تصریح کرد: امروز نگاه‌ها، چه داخلی و چه خارجی، به تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری دوخته شده و نقش تاریخی ایشان در مدیریت بحران‌ها بر همگان آشکار است.

وی در پایان با اشاره به سالگرد شهدای جبهه مقاومت و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ادارات و سازمان‌های دولتی در ترویج فرهنگ ایثار، گفت: رویکرد خلاقانه، مقتدرانه و فناورانه به‌ویژه در حوزه رسانه و فضای مجازی می‌تواند گامی مؤثر در نهادینه‌سازی ارزش‌های دفاع مقدس باشد. خبرنگاری که در این مسیر حرکت کند، بی‌تردید الگویی قهرمانانه خواهد بود.

سردار افضلی، در ادامه سخنان خود در آئین گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با اشاره به نقش بی‌بدیل مردم در دوران جنگ تحمیلی، اظهار داشت: انقلاب اسلامی از همان روزهای نخست با الگوی مدیریتی حضرت امام خمینی (ره) توانست اقشار مختلف جامعه را به میدان بیاورد و با واگذاری اختیارات تام، بستری برای مشارکت گسترده مردمی فراهم کند.

وی افزود: امروز کمتر خانواده‌ای را می‌توان یافت که با فرهنگ ایثار و شهادت بیگانه باشد. شهدای گمنام، که در واقع نامدارترین قهرمانان این سرزمین‌اند، در ایام شهادت حضرت زهرا (س) با استقبال باشکوه مردم مواجه می‌شوند و این نشان از عمق پیوند ملت با آرمان‌های شهدا دارد.

فرمانده سپاه استان با اشاره به تحولات منطقه‌ای و جهانی، تصریح کرد: نحوه مواجهه رژیم صهیونیستی با شاخه نظامی حماس، نشان‌دهنده درماندگی و شکست راهبردی آن‌هاست. جنایاتی که با بهانه‌های مختلف صورت می‌گیرد، در واقع تلاشی مذبوحانه برای نابودی مقاومت است، اما امروز حتی افکار عمومی جهان نیز نسبت به این خباثت آگاه شده‌اند.

سردار افضلی با مقایسه دفاع مقدس ۸ ساله با جنگ‌های اخیر، گفت: دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر در غزه، بار دیگر نشان داد که روحیه جهادی و ایمان مردم می‌تواند معادلات قدرت را تغییر دهد. اگرچه برخی دولتمردان به‌دلیل ملاحظات سیاسی سکوت کرده‌اند، اما ملت‌ها با قلب‌هایشان در کنار مبارزان فلسطینی ایستاده‌اند.

وی همچنین با اشاره به سالگرد شهدای جبهه مقاومت از جمله شهید سید هاشم و شهید یحیی سنوار، خاطرنشان کرد: مهرماه امسال یادآور حماسه‌آفرینی شهدایی است که در خط مقدم مقاومت ایستادند و باید از این مناسبت‌ها برای تبیین فرهنگ جهاد بهره برد.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در انتقال پیام دفاع مقدس، گفت: استفاده از ظرفیت ادارات، سازمان‌های دولتی و رسانه‌ها با رویکردی خلاقانه، مقتدرانه و فناورانه می‌تواند حرکتی مؤثر، ماندگار و تاریخی رقم بزند. خبرنگاری که در این مسیر گام بردارد، بی‌تردید الگویی قهرمانانه برای نسل امروز خواهد بود.