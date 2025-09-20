اجرای بیش از ۶ هزار فعالیت فرهنگی و هنری در هفته دفاع مقدس گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن حبیبی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران بر پایه گفتمان «نه شرقی، نه غربی» شکل گرفت و امنیت امروز کشور مرهون ایثارگری ملت، وحدت نیروهای مسلح و نقش راهبردی امام راحل است.
وی با بیان اینکه دفاع مقدس سرآغاز خودباوری و شکلگیری محور مقاومت در منطقه بود، افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای این دوران، ایجاد اعتماد به نفس و خوداتکایی در عرصههای نظامی و دفاعی است که ایران را به تنها کشور دارای دانش بومی در مقابله با تهدیدات نظامی تبدیل کرده است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان با اشاره به ویژهبرنامههای هفته دفاع مقدس در استان گفت: در این هفته ۸۵ برنامه شاخص و بیش از ۶ هزار فعالیت در سراسر استان برگزار خواهد شد که از جمله آنها میتوان به تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس، نواختن زنگ ایثار، برپایی نمایشگاه کتاب، اکران فیلمهای دفاع مقدس در مدارس، مساجد، پایگاهها و پادگانهای آموزشی اشاره کرد.
وی از رونمایی ۱۶ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس در این هفته خبر داد و افزود: تاکنون حدود ۴۰۰ عنوان کتاب با محوریت تاریخ شفاهی، زندگینامه شهدا و موضوعات فرهنگی در ردههای سنی مختلف تدوین شده است.
سرهنگ حبیبی ادامه داد: دیدار با یکهزار و ۴۰۴ خانواده شهید، برگزاری ۱۲۴ یادواره شهدا در اقشار مختلف، افتتاح ۴۳ پروژه محرومیتزدایی و تهیه ۳۱۳ سری جهیزیه برای نوعروسان نیز از جمله برنامههای شاخص هفته دفاع مقدس امسال در گیلان است.
وی از رونمایی دو نمایش صحنهای، چند نماهنگ و مستندهای تلویزیونی خبر داد و گفت: پخش برنامه تلویزیونی «تا پای جان» از شبکه استانی گیلان، برپایی نمایشگاه عکس، آغاز تولید بازیواره کتاب آمادگی دفاعی و همچنین رونمایی از فیلم کوتاه «نامیرا» برگرفته از حادثه تروریستی آستانه اشرفیه از جمله برنامههای این هفته خواهد بود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان همچنین از رونمایی مستند زندگی خلبان صیاد بورانی و جلد نخست دانشنامه دفاع مقدس گیلان خبر داد و گفت: این دانشنامه در ۶۶۷ صفحه با همکاری پژوهشگران و محققان گردآوری شده و به عنوان مرجعی معتبر در حوزه دفاع مقدس در اختیار علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
