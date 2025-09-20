  1. استانها
  2. لرستان
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

نفوذ هوای سرد و کاهش دماهای شبانه در آسمان لرستان

نفوذ هوای سرد و کاهش دماهای شبانه در آسمان لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از نفوذ هوای سرد و کاهش دماهای شبانه در آسمان این استان خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی و پیرو هشدار سطح زرد شماره ۲۶، طی امروز شنبه و فردا درحالی‌که آسمان اغلب نقاط صاف خواهد بود؛ اما شاهد افزایش سرعت وزش باد در منطقه خواهیم بود که در ساعاتی سرعت وزش باد به آستانه نسبتاً شدید تا شدید لحظه‌ای می‌رسد که می‌تواند خطر سقوط اشیا، احتمال خسارت به برخی سازه‌ها و تأسیسات، خیزش گردوخاک و کاهش میدان دید افقی و … را به همراه داشته باشد.

وی گفت: از نظر نوسانات دمایی، انتظار داریم طی ۴۸ ساعت آینده باتوجه‌به نفوذ هوای سرد، دماهای شبانه روند کاهشی را داشته باشند.

کد خبر 6595291

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها