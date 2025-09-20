نفوذ هوای سرد و کاهش دماهای شبانه در آسمان لرستان

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی و پیرو هشدار سطح زرد شماره ۲۶، طی امروز شنبه و فردا درحالی‌که آسمان اغلب نقاط صاف خواهد بود؛ اما شاهد افزایش سرعت وزش باد در منطقه خواهیم بود که در ساعاتی سرعت وزش باد به آستانه نسبتاً شدید تا شدید لحظه‌ای می‌رسد که می‌تواند خطر سقوط اشیا، احتمال خسارت به برخی سازه‌ها و تأسیسات، خیزش گردوخاک و کاهش میدان دید افقی و … را به همراه داشته باشد.

وی گفت: از نظر نوسانات دمایی، انتظار داریم طی ۴۸ ساعت آینده باتوجه‌به نفوذ هوای سرد، دماهای شبانه روند کاهشی را داشته باشند.