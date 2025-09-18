بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای آسمان لرستان از فردا جمعه، اظهار داشت: در این راستا وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گاهی وقوع تندبادهای لحظه‌ای، نفوذ گردوخاک برای استان پیش‌بینی می‌شود.

وی از خطر سقوط اشیا، خسارت به برخی محصولات و سازه‌ها، کاهش میدان دید افقی، افت کیفیت هوا و… خبر داد و بر لزوم استحکام سازه‌ها، عدم توقف در اطراف درختان و دیوارهای فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره، عدم تردد غیرضرور در فضای باز به‌ویژه برای افراد بیمار و گروه‌های حساس سنی، استفاده از ماسک و… تأکید کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان در ادامه سخنان خود از نفوذ هوای سرد به آسمان استان از روز شنبه هفته آینده خبر داد و گفت: افت دماهای شبانه، رخداد دماهای کمینه زیر ۵ درجه در مناطق شمالی و شرقی برای استان پیش‌بینی می‌شود.

مرادپور بر لزوم محافظت از برخی محصولات حساس به تنش دمایی، تنظیم دمای گلخانه‌ها و مرغداری‌ها و… تأکید کرد.