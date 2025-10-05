شاهمرادی: برگزاری یک نمایشگاه تجهیزات پزشکی کافی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعیدرضا شاهمرادی، روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ در نشست خبری نمایشگاه تجهیزات پزشکی ایران، گفت: این نمایشگاه یک رویداد مهم و اثرگذار در حوزه تجهیزات پزشکی است.

وی افزود: با توجه به تعدد شرکت ها و انجمن ها، ما سالی دو نمایشگاه تجهیزات پزشکی برگزار می کنیم که نشان می‌دهد با توجه به پتانسیل تولید و تأمین تجهیزات، توانایی برگزاری دو نمایشگاه در کشور وجود دارد.

شاهمرادی ادامه داد: البته معتقدم یک نمایشگاه تجمیعی برای تجهیزات پزشکی کافی است. زیرا، در کنار کنگره‌ ها و همایش های علمی، شاهد برگزاری نمایشگاه های تجهیزات پزشکی نیز هستیم.

وی گفت: همچنین، برگزاری این قبیل نمایشگاه ها در شهرستان ها نیز، خیلی مقرون به فایده نیست و بهتر است این نمایشگاه ها، هر دو سال یکبار برگزار شود.

شاهمرادی افزود: نظرات متعددی راجع به برگزاری نمایشگاه ها وجود دارد و باید این نمایشگاه ها هدفمند باشند.

وی ادامه داد: ما این نمایشگاه ها را دیده ایم و خروجی لازم را ندارند.

شاهمرادی گفت: یک نمایشگاه ملی برای کشور کافی است.

وی افزود: نمایشگاه چند ویژگی دارد که یکی، بحث توانمندی و دوم، فرصت بیان مشکلات و حل آنها است.

مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، در ارتباط با وضعیت ارز تجهیزات پزشکی، گفت: در رابطه با اولویت بندی تخصیص ارز، سامانه‌های مختلفی داریم که بر اساس سابقه واردات و IRC صورت می گیرد.

شاهمرادی افزود: به محض اینکه کالا از گمرک ترخیص شد، آن کالا ردیابی می شود و قابل رصد است.

وی ادامه داد: اقلام مصرفی بیشترین ارزبری را دارند و سالی یک میلیارد دلار ارز می گیرند.

شاهمرادی افزود: همچنان نیاز به خدمات پس از فروش داریم و تأمین قطعات یدکی، یکی از اولویت‌های ما در تأمین تجهیزات پزشکی سرمایه ای در مراکز درمانی است.‌

وی در خصوص تأمین ۴۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی در ۶ ماهه اول سال جاری، گفت: تا آخر شهریور ۱۴۰۴، باید ۷۵۰ میلیون دلار تخصیص پیدا می کرد.

شاهمرادی با اعلام اینکه سهم تجهیزات پزشکی ۱.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی است، ادامه داد: ما شرایط کشور را درک می کنیم و از بانک مرکزی ممنون هستیم.

رضا سعیدلو رئیس انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی گفت: نمایشگاه امسال برای سومین بار در شهرآفتاب برگزار می‌شود.

وی افزود: این نمایشگاه می خواهد توانمندی‌های تولید و تأمین تجهیزات پزشکی در کشور را به رخ بکشد.

سعیدلو گفت: الان بین ۴۰ تا ۵۰ درصد تجهیزات پزشکی سرمایه ای مورد نیاز کشور، در داخل تولید می‌شود و در حوزه تجهیزات مصرفی نیز، این سهم به ۷۰ درصد می رسد.

وی افزود: صنعتگران حوزه تجهیزات پزشکی، در همه شرایط آماده خدمت به مردم و نظام سلامت کشور هستند.

مریم قاسمی دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی گفت: صدای ما را به گوش فعالان اقتصادی کشور برسانید تا در نمایشگاه امسال حضور داشته باشند.

وی افزود: سه سمینار برای اولین بار در نمایشگاه تجهیزات پزشکی برگزار خواهد شد و حضور ۳۰۰ شرکت در این نمایشگاه قطعی شده است.

قاسمی ادامه داد: برپایی میز خدمت در نمایشگاه را با هدف پاسخگویی به نیازهای صنعت، راه‌اندازی کرده ایم.

وی افزود: استفاده از الگوهای جهانی در برگزاری نمایشگاه های کشور، کار بسیار ارزنده‌ای است که ما هم در نمایشگاه تجهیزات پزشکی، این هدف را دنبال می کنیم.

قاسمی اظهار داشت: باید به فکر محتوا و غنی سازی نمایشگاه ها باشیم و برگزاری نمایشگاه ها می بایست توسط بخش خصوصی اداره شود.

وی افزود: اگر مشکل مطالبات و نقدینگی حل شود، نیازی به گرفتن ارز ترجیحی و غیر ترجیحی نخواهد بود.