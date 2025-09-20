به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد انتخابات استان مرکزی اظهار کرد: مدیریت شهری و شوراها نقش محوری در توسعه و رفاه مردم دارند.
وی افزود: شهرداریهای استان مرکزی مسئولیت بیش از ۴۷۰ خدمت شهری را بر عهده دارند و کیفیت اجرای این خدمات، معیار مهمی برای سنجش عملکرد دولت به شمار میرود.
زندیه وکیلی تصریح کرد: استفاده از فرصت تغییر و تحول در مدیریت شهری برای پیشبرد توسعه استان مرکزی مورد تأکید است.
استاندار مرکزی ادامه داد: اعتبارات شهرداریها و دهیاریها بهطور ماهانه و منظم تخصیص مییابد و این منابع میتوانند بستری مناسب برای تحول مدیریتی و ارتقای سطح زندگی شهروندان فراهم کنند.
وی افزود: با توجه به تفاوتهای موجود در فضای شهری و روستایی، آشنایی همه افراد با آخرین قوانین و مقررات انتخاباتی، شرط اساسی برای برگزاری انتخابات سالم و با مشارکت گسترده مردم محسوب میشود.
زندیه وکیلی تصریح کرد: داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا تاریخ ۲۷ مهرماه مهلت دارند از سمتهای خود استعفا دهند.
وی گفت: این فرصت به آنها امکان میدهد برای شرکت در فرآیند انتخابات آماده شوند.
همزمان با آغاز فرایند انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، در پایان نخستین نشست ستاد انتخابات استان مرکزی و با حضور مهدی زندیهوکیلی احکام اعضا، رئیس، دبیر و رؤسای کمیتههای ستاد انتخابات اعطا شد.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار میشود.
