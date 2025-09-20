به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد انتخاباتی استان مرکزی اظهار کرد: طبق اصلاحات جدید، افرادی که مشمول ماده ۴۱ قانون می‌شوند موظفند سه ماه پیش از شروع فرایند ثبت‌نام از سمت خود کناره‌گیری کنند.

وی افزود: مهلت استعفای مشمولان ماده ۴۱ از ۲۱ تا ۲۸ مهر ماه تعیین شده و ثبت‌نام شوراهای شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی، شوراهای روستا از ۲۴ بهمن آغاز می‌شود و انتخابات نهایی نیز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

قمری با اشاره به ضرورت رعایت سلامت و صیانت از آرای مردم تصریح کرد: اصلی‌ترین محور در برگزاری انتخابات، رعایت کامل قوانین و اجرای صحیح فرایندها است، به‌گونه‌ای که حقوق مردم به‌طور کامل صیانت و با شفافیت تضمین شود.

وی ادامه داد: اگرچه مشارکت مردم در دوره‌های گذشته نوساناتی داشته است، اما با توجه به همبستگی اجتماعی ایجادشده پس از جنگ اخیر، پیش‌بینی می‌شود حضور مردم در انتخابات سال جاری افزایش یابد.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی با بیان اینکه انتخابات شوراها برای نخستین بار در استان مرکزی الکترونیکی برگزار می‌شود، افزود: دعوت از نخبگان و بهره‌گیری از رسانه‌ها از راهکارهای افزایش مشارکت مردم است و از فرمانداران و مسئولان استان خواسته شده تلاش خود را برای ارتقای حضور سیاسی شهروندان به‌کار گیرند.